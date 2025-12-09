Навсегда в наших сердцах, – IVAN LIULENOV растрогал исполнением песни Михаила Клименко "Медленно"
- IVAN LIULENOV почтил память Михаила Клименко, исполнив песню группы ADAM на концерте в Самаре.
- Михаил Клименко, фронтмен группы ADAM, умер 7 декабря в возрасте 38 лет из-за туберкулезного менингита.
Певец IVAN LIULENOV, которого слушатели знают по вирусному треку "Шелковица", почтил память Михаила Клименко во время своего концерта. Он со сцены исполнил песню группы ADAM.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.
Так, IVAN LIULENOV сейчас находится во всеукраинском туре. На концерте в Самаре он спел трек "Медленно" под аккомпанемент гитары. Зрители в зале поддержали Ивана Люленова, подпевая.
Миша "Адам" навсегда в наших сердцах, плейлистах и наушниках,
– написал артист в видео.
LIULENOV добавил, что Клименко был одним из самых светлых и романтичных певцов украинской сцены.
Заметим, что IVAN LIULENOV оказался не единственным из исполнителей, которые таким образом вспомнили о Михаиле Клименко. На своих концертах хит "Медленно" также исполнили YAKTAK и KOLA. Видео с этих выступлений появились в телеграм-канале Show must go on.
Что известно о смерти фронтмена группы ADAM?
- Певец умер 7 декабря в возрасте 38 лет.
- Он около 3 недель провел в коме из-за туберкулезного менингита. С этой болезнью Михаил боролся более двух месяцев.
- PARFENIUK рассказывал, что заболевание у Клименко развилось на фоне приема лекарств против проблем со спиной.
- Прощание с артистом состоится 9 декабря в Национальной филармонии Украины, а захоронение – в селе Лубянка.