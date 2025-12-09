Назавжди в наших серцях, – IVAN LIULENOV розчулив виконанням пісні Михайла Клименка "Повільно"
- IVAN LIULENOV вшанував пам'ять Михайла Клименка, виконавши пісню гурту ADAM на концерті у Самарі.
- Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM, помер 7 грудня у віці 38 років через туберкульозний менінгіт.
Співак IVAN LIULENOV, якого слухачі знають за вірусним треком "Шовковиця", вшанував пам'ять Михайла Клименка під час свого концерту. Він зі сцени виконав пісню гурту ADAM.
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.
До теми Ти допомагав мені, – 15-річний син фронтмена гурту ADAM щемливо звернувся до батька
Так, IVAN LIULENOV зараз перебуває у всеукраїнському турі. На концерті у Самарі він заспівав трек "Повільно" під акомпанемент гітари. Глядачі в залі підтримали Івана Люлєнова, підспівуючи.
Міша "Адам" назавжди в наших серцях, плейлистах і навушниках,
– написав артист у відео.
І додав, що Клименко був одним із найсвітліших і романтичного співаків української сцени.
Зауважимо, що IVAN LIULENOV виявився не єдиним з виконавців, які у такий спосіб згадали про Михайла Клименка. На своїх концертах хіт "Повільно" також виконали YAKTAK і KOLA. Відео з цих виступів з'явилися у телеграм-каналі Show must go on.
Що відомо про смерть фронтмена гурту ADAM?
- Співак помер 7 грудня у віці 38 років.
- Він близько 3 тижнів провів у комі через туберкульозний менінгіт. З цією хворобою Михайло боровся понад два місяці.
- PARFENIUK розповідав, що захворювання у Клименка розвинулося на тлі приймання ліків проти проблем зі спиною.
- Прощання з артистом відбудеться 9 грудня в Національній філармонії України, а поховання – в селі Луб'янка.