В центре Москвы призывал убивать украинцев: пропагандист Иван Охлобыстин получил подозрение от СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту и актеру Ивану Охлобыстину. Он публично поддерживает войну России против Украины и осуществлял подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Обвинения против него подпадают под три статьи Уголовного кодекса Украины. Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал СБУ.

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Россиянина Ивана Охлобыстина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии России против Украины и героизации ее участников.

За какие действия СБУ заочно сообщила о подозрении Охлобыстину

Дело в том, что российский актер в 2022 году принимал активное участие в концерте-митинге, состоявшемся на Красной площади в Москве, посвященный аннексии временно оккупированных территорий Украины. Со сцены Охлобыстин призывал к продолжению военной агрессии России, поддерживал убийства украинцев и присоединение новых регионов. В его выступлении звучал призыв к расширению влияния Кремля на всю территорию Украины.

К тому же Кремль неоднократно награждал актера-пропагандиста различными наградами, признавая его идейным пропагандистом за публичную поддержку рашизма.

В заявлении СБУ сообщила, что Иван Охлобыстин сейчас скрывается на территории страны-агрессора. Следователи активно принимают меры для привлечения одиозного деятеля к ответственности за его пропагандистскую деятельность.



СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину / Фото СБУ

Заметим, также на днях подозрение от СБУ получил певец и пропагандист Григорий Лепс, который обещал миллионы за уничтоженную технику ВСУ.