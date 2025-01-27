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27 января 2025, 10:47
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После выступления с россиянами: Иван Дорн заговорил на украинском и вспомнил Лину Костенко

София Хомишин

Недавно Иван Дорн, который живет за границей, засветился на вечеринке в Германии, где выступали артисты из России. Из-за этого исполнителя захейтили в сети.

На фоне критики Дорн обратился к украинцам. Он вспомнил стихотворение Лины Костенко и песню Скрябина. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дорна.

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Так, певец опубликовал скриншот своей онлайн-переписки с мамой. Женщина ему прислала отрывок стихотворения Лины Костенко "Прости мне, мой измученный народ".

Прости мне, мой измученный народ, что я молчу. Позволь мне молчать! Ведь сеешь, сеешь, а оно не всходит, и только змеи кублятся и шипят. Все против всех, все ни с кем не согласны. Злость движет людьми, но в сторону бездны,
– говорится в СМС.

К этому фото Иван Дорн добавил песню Скрябина "Молчать" и написал: "Люблю вас всех, мои хорошие". Также он добавил эмодзи в виде сердечек в цветах украинского флага.


Иван Дорн обратился к украинцам / Скриншот из инстаграм

Что известно о вечеринке, на которой выступил Дорн

  • Она прошла 13 января в Берлине и была организована режиссером Кириллом Серебренниковым, который является российским оппозиционером.
  • На одной сцене с Дорном выступили российские актеры Гоша Кудренко и Никита Еленев, которые позиционируют себя как противники войны, но продолжают развивать российскую культуру за рубежом.
  • Правда, завершая выступление, Иван обратился к публике на украинском языке со словами благодарности и добавил: "Пусть мы победим".