На фоне критики Дорн обратился к украинцам. Он вспомнил стихотворение Лины Костенко и песню Скрябина. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дорна.

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Так, певец опубликовал скриншот своей онлайн-переписки с мамой. Женщина ему прислала отрывок стихотворения Лины Костенко "Прости мне, мой измученный народ".

Прости мне, мой измученный народ, что я молчу. Позволь мне молчать! Ведь сеешь, сеешь, а оно не всходит, и только змеи кублятся и шипят. Все против всех, все ни с кем не согласны. Злость движет людьми, но в сторону бездны,

– говорится в СМС.

К этому фото Иван Дорн добавил песню Скрябина "Молчать" и написал: "Люблю вас всех, мои хорошие". Также он добавил эмодзи в виде сердечек в цветах украинского флага.



Иван Дорн обратился к украинцам / Скриншот из инстаграм

Что известно о вечеринке, на которой выступил Дорн