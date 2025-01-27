На тлі критики Дорн звернувся до українців. Він згадав вірш Ліни Костенко та пісню Скрябіна. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дорна.
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Так, співак опублікував скриншот свого онлайн-листування з мамою. Жінка йому надіслала уривок вірша Ліни Костенко "Прости мені, мій змучений народе".
Прости мені, мій змучений народе, що я мовчу. Дозволь мені мовчать! Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе, і тільки змії кубляться й сичать. Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні,
– йдеться в СМС.
До цього фото Іван Дорн додав пісню Скрябіна "Мовчати" та написав: "Люблю вас всіх, мої хороші". Також він залишив емодзі у вигляді сердечок в кольорах українського прапора.
Іван Дорн звернувся до українців / Скриншот з інстаграму
Що відомо про вечірку, на якій виступив Дорн
- Вона пройшла 13 січня в Берліні та була організована режисером Кирилом Серебренниковим, який є російським опозиціонером.
- На одній сцені з Дорном виступили російські актори Гоша Кудренко та Микита Єленєв, які позиціонують себе як противники війни, але продовжують розвивати російську культуру за кордоном.
- Щоправда, завершуючи виступ, Іван звернувся до публіки українською мовою зі словами подяки та додав: "Нехай ми переможемо".