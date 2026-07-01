Было тяжело: Иво Бобул впервые рассказал о причинах своего сильного похудения

Народный артист Украины Иво Бобул, чей обновленный облик долгое время вызывал интерес у поклонников, наконец раскрыл тайну своего преображения. Артист признался, что похудение стало его осознанным решением, а не следствием проблем со здоровьем.

Певец в интервью"Наедине с Гламуром" рассказал, что главным мотивом для похудения стало ощущение дискомфорта и тяжести, которые мешали как в повседневной жизни, так и во время выступлений на сцене.

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Поэтому, чтобы безопасно достичь желаемого результата, артист обратился за помощью к профессионалам.

Это личное желание, потому что было тяжело и на сцене, и в жизни. Поэтому я посоветовался с врачами, семьей и решил немного сбросить вес, стать красивым,

– пояснил артист.

Иво Бобул / коллаж 24 Канала

Благодаря поддержке родных и специалистов Иво Бобулу удалось сбросить более 15 килограммов. Несмотря на такой заметный результат, точную цифру, которую сейчас показывают весы, певец решил оставить в секрете.

Напомним, что Цибульская поразила всех похудением почти на 15 килограммов и вышла на сцену в смелом прозрачном платье.