С начала полномасштабного вторжения и до сих пор немало известных украинских актеров, певцов и публичных лиц присоединились к рядам войска. Вместо микрофона и телекамер они взяли в руки оружие.

К сожалению, за время полномасштабной войны некоторые звезды-воины получили ранения. Рассказываем в материале Show 24, кто из знаменитостей пострадал и как они восстанавливаются.

К слову Известный телеведущий неожиданно завершил службу в десантно-штурмовой бригаде

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" с первых дней большой войны защищал Киев. 26 марта 2022 года колонна военных попала под минометный обстрел. Осколок попал в правую щеку певца. Ему оказали первую помощь и ненадолго госпитализировали. Уже через неделю музыкант вернулся в строй. Сейчас он является пилотом ударного дрона и командиром подразделения.

Даниэль Салем

Ведущий и ресторатор присоединился к ВСУ в 2022 году. Он продолжает выполнять боевые задачи в составе подразделения "12 друзей Оушена". За это время он неоднократно попадал под обстрелы. Из-за одного из очередных обстрелов в Николаеве Даниэль Салем получил контузию. Он потерял слух на левое ухо. Впоследствии военный травмировал спину из-за того, что пуля попала в его бронежилет.

Виктор Розовый

Звезда "Лиги смеха" и юморист Виктор Розовый с первых дней полномасштабной войны вступил в полк ССО "Азов", который сейчас является 3 отдельной штурмовой бригадой. Он воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях. 21 марта 2024 года Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение и перенес несколько операций. Его реабилитация продолжается – недавно юморист стал на ноги и сделал первые шаги.

Илья Рыбальченко

Участник шоу "Холостячка" вступил в ряды ВСУ с начала российского вторжения. За время войны он получил ранение в плечо на юге Украины. Также мужчина признавался, что у него был тройной перелом голени. Реабилитация продолжается, к тому же Илья похвастался, что похудел на 10 килограммов.

Дмитрий Линартович

Украинский актер Дмитрий Линартович ушел добровольцем в начале большой войны. В январе 2023 года он получил контузию и получил осколочное ранение. После выздоровления он проводит творческие встречи с военными и поддерживает их моральный дух.

Ярослав Грубич

Оператор и режиссер, а также сын телеведущего Константина Грубича, потерял правую руку в результате ранения на фронте. Сейчас ему предстоит лечение и реабилитация. Отец Ярослава рассказал, что сын мужественно отреагировал на ранение.

Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из собратьев. Пусть в состоянии шока, но повел себя мужественно, не сдался. И в тот критический момент мыслил по-режиссерски: как бы это можно было снять? Это лучше, чем паниковать и застыть от страха на месте? Так рассуждаю я, не эксперт в психологии стресса. Вот в этом он герой. На мой мальчишеский ум,

– делился Константин Грубич.