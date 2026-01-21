Сын Константина Грубича, который потерял руку на фронте, показался с механическим протезом
- Ярослав Грубич, сын телеведущего Константина Грубича, который потерял руку на фронте, показался с механическим протезом и планирует получить бионический протез с кистью.
- Ярослав продемонстрировал, как тренируется с протезом, поднимая 8-килограммовую гирю, и получил поддержку от украинцев в социальных сетях.
Сын телеведущего Константина Грубича, Ярослав, показался с механическим протезом. Летом прошлого года военный получил тяжелое ранение на фронте, в результате которого потерял правую руку.
Грубич показал видео с механическим протезом с крюком на своей странице в инстаграме. Мужчина сообщил, что впоследствии у него будет бионический протез с кистью.
Начало. Не пугайтесь, это механический протез с крюком, после него будет бионический с кистью. Посмотрим, как это все будет работать в быту,
– написал Ярослав Грубич.
В комментариях под сообщением украинцы поддержали военного:
- "Все у вас получится! Вы – человек невероятной силы. Сила духа и физическая сила обязательно дадут результат".
- "Ярослав, поздравляю с новыми ощущениями".
- "Красавец. Сила и выдержка. Всего хорошего!"
- "Поздравляю, друг".
Грубич также показал, как тренируются с протезом. Он взял 8-килограммовую гирю.
Держится неплохо. Лайнер не спал,
– поделился Ярослав.
Что известно о ранении Ярослава Грубича?
Ярослав Грубич получил тяжелое ранение 21 июля 2025 года, когда россияне ударили по личному составу. Военный потерял правую руку и получил контузию, в результате которой на время потерял слух.
Когда произошел обстрел, были погибшие и раненые. Фотограф Ян Доброносов рассказал, что тогда россияне убили друга Ярослава – Сергея Богданова с позывным Спектрум".
Константин Грубич открыл сбор на реабилитацию сына 20 августа 2025 года, в свой день рождения.