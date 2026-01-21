Грубич показал видео с механическим протезом с крюком на своей странице в инстаграме. Мужчина сообщил, что впоследствии у него будет бионический протез с кистью.

Начало. Не пугайтесь, это механический протез с крюком, после него будет бионический с кистью. Посмотрим, как это все будет работать в быту,

– написал Ярослав Грубич.

В комментариях под сообщением украинцы поддержали военного:

"Все у вас получится! Вы – человек невероятной силы. Сила духа и физическая сила обязательно дадут результат".

"Ярослав, поздравляю с новыми ощущениями".

"Красавец. Сила и выдержка. Всего хорошего!"

"Поздравляю, друг".

Люди поддержали Ярослава Грубича / Скриншот из инстаграма

Грубич также показал, как тренируются с протезом. Он взял 8-килограммовую гирю.

Держится неплохо. Лайнер не спал,

– поделился Ярослав.

Что известно о ранении Ярослава Грубича?