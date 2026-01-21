Грубич показав відео з механічним протезом з гаком на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік повідомив, що згодом у нього буде біонічний протез із кистю.

Початки. Не лякайтесь, це механічний протез з гаком, після нього буде біонічний з кистю. Побачимо, як це все буде працювати у побуті,

– написав Ярослав Грубич.

У коментарях під дописом українці підтримали військового:

"Усе у вас вдасться! Ви – людина неймовірної сили. Сила духу та фізична сила обов'язково дадуть результат".

"Ярославе, вітаю з новими відчуттями".

"Красень. Сила та витримка. Всього доброго!"

"Вітаю, друже".

Люди підтримали Ярослава Грубича / Скриншот з інстаграму

Грубич також показав, як тренуються з протезом. Він узяв 8-кілограмову гирю.

Тримається непогано. Лайнер не спав,

– поділився Ярослав.

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?