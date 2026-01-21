Грубич показав відео з механічним протезом з гаком на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік повідомив, що згодом у нього буде біонічний протез із кистю.

Початки. Не лякайтесь, це механічний протез з гаком, після нього буде біонічний з кистю. Побачимо, як це все буде працювати у побуті,
– написав Ярослав Грубич.

У коментарях під дописом українці підтримали військового:

  • "Усе у вас вдасться! Ви – людина неймовірної сили. Сила духу та фізична сила обов'язково дадуть результат".
  • "Ярославе, вітаю з новими відчуттями".
  • "Красень. Сила та витримка. Всього доброго!"
  • "Вітаю, друже".

Люди підтримали ГрубичаЛюди підтримали Ярослава Грубича / Скриншот з інстаграму

Грубич також показав, як тренуються з протезом. Він узяв 8-кілограмову гирю.

Тримається непогано. Лайнер не спав,
– поділився Ярослав.

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?

  • Ярослав Грубич зазнав важкого поранення 21 липня 2025 року, коли росіяни вдарили по особовому складу. Військовий втратив праву руку та отримав контузію, внаслідок якої на певний час втратив слух.

  • Коли стався обстріл, були загиблі та поранення. Фотограф Ян Доброносов розповів, що тоді росіяни вбили друга Ярослава – Сергія Богданова з позивним Спектрум".

  • Костянтин Грубич відкрив збір на реабілітацію сина 20 серпня 2025 року, у свій день народження.