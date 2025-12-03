Сын Константина Грубича впервые рассказал, когда и как потерял руку на фронте

Сын телеведущего Константина Грубича, Ярослав, мобилизовался в начале года. Впоследствии стало известно, что военный получил тяжелое ранение на фронте.

В свежем интервью Ярослав впервые рассказал, когда и как потерял руку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Не пропустите Звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ, – СМИ

Ярослав Грубич поделился, что получил ранение 21 июля 2025 года, когда россияне ударили по личному составу.

Проснулся сразу после того, как это произошло. Посмотрел вниз и увидел, что руки фактически нет. Была сильная контузия. И я, к сожалению, увидел возле себя погибших собратьев, с которым буквально 2 минуты назад общался или работал,

– вспомнил он.

Военный признался, что сначала не понял, что произошло.

Я увидел, что кости уже нет. Были одни пальцы, висели на сосудах, на мышцах. Она (рука – 24 Канал) еще висела, но уже мне мешала. Турникет я не накладывал, потому что у меня не было массивного кровотечения,

– рассказал Грубич.

Ярослав понимал, что нужно спасать себя и доползти до места, где ему окажут первую медицинскую помощь. К счастью, у военного не было массивного кровотечения.

Когда враг обстрелял личный состав, выжил не только Грубич, но у него был один из самых критических состояний. Ярослав вспомнил, что ему было тяжелее от того, что погибли собратья, а не от своей боли.

Я даже не помню, чувствовал ли сильную боль. Я помню, что меня просили не спать, потому что это могло закончиться летально,

– добавил военный.

Грубич отметил, что до сих пор чувствует шум и свист в голове. Однако он не заикается и может формулировать мысли.

Интервью с Ярославом Грубичем: смотрите видео онлайн

Что известно о ранении Ярослава Грубича?