Сын Константина Грубича впервые рассказал, когда и как потерял руку на фронте
- Ярослав Грубич, сын телеведущего Константина Грубича, получил тяжелое ранение 21 июля 2025 года на фронте, потеряв руку.
- Военный не имел массивного кровотечения, но пережил сильную контузию и потерял собратьев во время обстрела.
Сын телеведущего Константина Грубича, Ярослав, мобилизовался в начале года. Впоследствии стало известно, что военный получил тяжелое ранение на фронте.
В свежем интервью Ярослав впервые рассказал, когда и как потерял руку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Не пропустите Звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ, – СМИ
Ярослав Грубич поделился, что получил ранение 21 июля 2025 года, когда россияне ударили по личному составу.
Проснулся сразу после того, как это произошло. Посмотрел вниз и увидел, что руки фактически нет. Была сильная контузия. И я, к сожалению, увидел возле себя погибших собратьев, с которым буквально 2 минуты назад общался или работал,
– вспомнил он.
Военный признался, что сначала не понял, что произошло.
Я увидел, что кости уже нет. Были одни пальцы, висели на сосудах, на мышцах. Она (рука – 24 Канал) еще висела, но уже мне мешала. Турникет я не накладывал, потому что у меня не было массивного кровотечения,
– рассказал Грубич.
Ярослав понимал, что нужно спасать себя и доползти до места, где ему окажут первую медицинскую помощь. К счастью, у военного не было массивного кровотечения.
Когда враг обстрелял личный состав, выжил не только Грубич, но у него был один из самых критических состояний. Ярослав вспомнил, что ему было тяжелее от того, что погибли собратья, а не от своей боли.
Я даже не помню, чувствовал ли сильную боль. Я помню, что меня просили не спать, потому что это могло закончиться летально,
– добавил военный.
Грубич отметил, что до сих пор чувствует шум и свист в голове. Однако он не заикается и может формулировать мысли.
Интервью с Ярославом Грубичем: смотрите видео онлайн
Что известно о ранении Ярослава Грубича?
24 июля Ярослав Грубич сообщил, что потерял правую руку на войне.
Впоследствии фотограф Ян Доброносов рассказал, что Ярослав вместе с побратимами попал под обстрел. Тогда погиб его друг Сергей Богданов с позывным "Спектрум".
20 августа, в свой день рождения, Константин Грубич открыл сбор на реабилитацию сына.