Сын телеведущего Константина Грубича вступил в ряды ВСУ: "Нам с женой очень тяжело"
- Сын телеведущего Константина Грубича, 28-летний Ярослав, мобилизовался в ряды ВСУ.
- Константин Грубич признался, что с женой тяжело переживают мобилизацию сына.
Сын телеведущего Константина Грубича мобилизовался в ряды ВСУ. Ярославу 28 лет.
Шоумен впервые рассказал, что об этом думает. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.
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Константин отметил, что решение сына присоединиться к ВСУ было взвешенным и давно обдуманным.
Это вызревало несколько лет. Просто от этого никуда не деться, пока Россия остается в своем нынешнем агрессивном состоянии. Воевать будут все,
– заявил Грубич.
Рассказывая о своих эмоциях, шоумен признался, что, как и каждый отец, больше всего хочет одного – чтобы сын остался живым.
В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень трудно – переживаем так же как десятки тысяч других украинских родителей,
– объяснил Константин.
Для справки! У Константина Грубича трое детей – две дочери, Владислава и Ольга, и сын Ярослав. К сожалению, в 2014 году семья пережила трагедию: Ольга погибла в результате ДТП, когда возвращалась домой. Водитель с места аварии скрылся, и виновника до сих пор не нашли.
Заметим, недавно о мобилизации сообщил и певец Никита Ломакин – участник шоу "Х-Фактор". Он опубликовал фото в военной форме и подтвердил, что также присоединился к ВСУ.