Три года писали, – Ярослава Гресь рассказала о сотрудничестве с Шэрон Стоун, которая поддержала Украину

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала свою поддержку Украине, приобретя работу украинского художника. Основательница агентства Ukraine WOW Ярослава Гресь раскрыла подробности этого неожиданного сотрудничества.

Как оказалось, это произошло лишь после нескольких безрезультатных попыток. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярославы Гресь.

Вас также может заинтересовать Умер отец путиниста Киркорова

Так, по словам пиарщицы, с начала полномасштабного вторжения России ее команда уже трижды обращалась к знаменитости с просьбой поддержать украинские проекты, однако каждый раз безрезультатно. Четвертая попытка оказалась успешной – на этот раз они предложили актрисе узнать больше об украинском искусстве и художниках.

Вместо ответа мы получили видео. Видео из дома Шэрон Стоун, где висит работа молодого украинского художника Артура Солецкого. Это подтверждение одного из главных тезисов моей жизни. И я хочу вам сказать это еще раз: "Количество "Нет" вообще не означает, что вы ошибаетесь. Возможно, для идеи нужно немного больше чисел". Поэтому продолжайте, пожалуйста. Спасибо Шэрон Стоун и всем, кто поддерживает Украину в этот важный момент,

– отметила Ярослава Гресь.

Ярослава Гресь рассказала о сотрудничестве с Шэрон Стоун: смотрите видео онлайн

Что известно о картине, которую приобрела Шэрон Стоун

Шэрон Стоун купила картину украинского художника Артура Солецкого, которая называется "Большая маленькая мечта". Эта работа была создана в 2023 году, во время полномасштабной войны.

Художник рассказал, что более полугода назад продал свое полотно американцу, который оказался другом голливудской звезды и помог ей приобрести работу.