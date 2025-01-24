Из-за песни из финала Нацотбора на Евровидение-2025: в Польше разгорелся языковой скандал

В Польше разгорелся языковой скандал из-за песни, которая попала в финал Национального отбора на Евровидение-2025. Дуэт Sw@da i Niczos представил трек Lusterka с диалектом Подляшья – смесь польского, украинского и белорусского языков.

Композиция сочетает в себе электронные ритмы, народные мелодии и тексты на подляском диалекте. На нем говорят в северо-восточной части Польши, передает 24 Канал со ссылкой на TVP.

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Подляский диалект состоит из польских, белорусских и украинских слов. Носители говорят, что разговаривают на "нашем языке". Некоторым поклонникам понравилась песня, которую дуэт Sw@da i Niczos написал для Национального отбора на Евровидение-2025, однако нашлись и те, кто ее раскритиковал.

Люди обвинили артистов в том, что текст непонятен. Кто-то даже утверждает, что сами жители Подляшья не слышали такого диалекта. Участница дуэта Ника Юрчук объяснила, что этой песней хотела показать, что Польша не однородная, а особенно в приграничных областях.

Sw@da x Niczos – Lusterka: смотрите видео онлайн

Кстати, доктор философии Моник Крес из Института польского языка факультета полонистики Варшавского университета в комментарии RMF FM отметил, что "подляского языка" на самом деле не существует. Он предположил, что в песне Lusterka можно услышать различные восточнославянские диалекты, которыми разговаривают жители Подляшья.

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