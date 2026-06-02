Она тонко чувствует фальшь, – Гасанова рассказала, как уговорила Лину Костенко на сотрудничество

В прошлом году Лина Костенко стала почетным амбассадором бренда GASANOVA. Это сотрудничество довольно неожиданное и выдающееся, ведь легендарная поэтесса редко принимает подобные предложения.

Дизайнер Эльвира Гасанова рассказала о деталях и впечатлениях от этого сотрудничества в интервью Суспільне Культура. Она отметила, что здесь сработали не переговоры, а искренность и уважение.

К слову Для нас это не сюрприз, – звезда сериала "Поймать Кайдаша" впервые станет мамой

Лина Васильевна – это человек, который очень тонко чувствует фальшь, громкость ради громкости или сотрудничества "для заголовков". Поэтому для меня самым важным было не зайти с позиции бренда или моды, а с позиции большого уважения к масштабу ее личности и значения для украинской культуры,

– отметила дизайнер.

Эльвира Гасанова добавила, что для нее работа с Линой Костенко – это не тот момент, когда речь идет об успешном случае или "пиаре". Она воспринимает Лину Васильевну как часть культурного кода страны, поэтому возможность "хотя бы прикоснуться" к нему – для Гасановой уже большая честь.

Также, по мнению дизайнера, могло сработать и то, что украинская мода также является частью культуры, а не только индустрией.

"Когда есть общие ценности, уважение к Украине, к культуре, к смыслам – тогда рождаются такие, казалось бы, "невозможные" сотрудничества", – поделилась Эльвира Гасанова.

Лина Костенко в образе от GASANOVA: видео

Как сегодня живет Лина Костенко?

В октябре 2025 года Лина Васильевна стала почетным амбассадором бренда GASANOVA. Эльвира Гасанова опубликовала видео, на котором читает свое произведение "Между прочим". В ролике поэтесса в черном тренче от GASANOVA.

В мае 2026 Лина Костенко впервые за долгое время представила новый сборник стихов. Книга называется "Ветер с Марса".

Также известно, что Лина Васильевна работает над историческим романом, события которого разворачиваются во время Гетманщины.