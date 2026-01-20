Укр Рус
20 января, 16:03
На фоне конфликта с Кажанной: Jerry Heil заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора

  • Jerry Heil стала финалисткой Нацотбора на Евровидение-2026, но столкнулась со скандалом из-за выхода Кажанны из лейбла NOVA MUSIC.
  • Певица заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора, обвинив в неподдержке сборов, но она активно донатит на благотворительность и поддерживает социальные инициативы.

Jerry Heil стала финалисткой Национального отбора на Евровидение-2026, однако на днях она стала участницей конфликта. Дело в том, что Кажанна со скандалом ушла из лейбла NOVA MUSIC, соучредителем которого является артистка.

Сегодня Jerry Heil заявила, что получила информацию, что ее хотят "снести" с Нацотбора. Об этом певица сообщила на своей инстаграм-странице.

Jerry Heil рассказала, что сейчас в сети будут распространять информацию, что она якобы не поддерживает сборы, потому что "падают охваты". Артистка отметила, что это неправда, и добавила, что ее брат является военным.

Финалистка Нацотбора-2026 прикрепила актуальный сбор на нужды Патронатной Службы Бригады НГУ "РУБЕЖ", который просил распространить брат. Яна заявила, что сама донатит на него и периодически делает сборы с подписчиками.

Во время Евровидения вместе с alyona alyona и UNITED24 мы делали сбор на 10 миллионов на восстановление Великокостромской гимназии, потом – 2,7 миллиона на кейсевак с "Вернись живым". Вместе с Васей, Курганами и Лаченом собрали 10 миллионов для 6 БСпП бригады специального назначения "Азов", поддерживала сбор UNITED24 "Стражи неба" на 10 ИИ-управляемых турелей, 
– поделилась Jerry Heil.

Артистка заверила, что является социально ответственным человеком, поэтому ей важно поддерживать тему возвращения депортированных украинских детей домой и тему разминирования украинской земли.

Поэтому тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немножко совести. Пытаться завалить украинского артиста таким образом, в такое нелегкое время... Если те, кто пытается это сделать, живут здесь, в Украине, почему так мало любви к своим людям?, 
– подытожила Яна.

Jerry Heil заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора / Скриншот из инстаграма певицы

Для справки! Jerry Heil участвует в Национальном отборе на Евровидение-2026 с песней CATHARTICUS (prayer). Представителя Украины на песенном конкурсе выберут уже 7 февраля.

Что известно о конфликте Кажанны с лейблом Jerry Heil?

  • На днях Кажанна заявила, что пережила моральные травмы за два года работы с лейблом NOVA MUSIC. Певица призналась, что не имеет желания вести публичную деятельность и писать музыку.

  • Позже девушка назвала контракт с NOVA MUSIC "рабским" и сообщила, что лейбл не выплачивает ей роялти. Кажанна добавила, что столкнулась с давлением и шантажом со стороны команды.

  • Зато лейбл сообщил, что полностью финансировал проект и до сих пор не вышел в плюс. Также команда отметила, что работала с певицей корректно, с уважением относилась к ее творчеству и поддерживала профессиональное развитие, хотя Кажанна "давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения".

  • Впоследствии артистка сказала, что не видела финансовой отчетности. По словам Кажанны, объемы ее работы не соответствовали полученному доходу, ведь многие задачи она выполняла самостоятельно или с помощью друзей.

  • В то же время Jerry Heil утверждает, что NOVA MUSIC помогал певице с продвижением, а также всегда шел ей навстречу и выдавал деньги наперед, если была такая необходимость.

  • Заметим, что лейбл досрочно прекратил сотрудничество с Кажанной. Команда передает ей дистрибуцию бэк-каталога, долю прав на песни, которые принадлежали NOVA MUSIC, торговую марку, ютуб-канал с видео, несмотря на "неприбыльность проекта, действующий контракт и другие обязательства".

  • В NOVA MUSIC утверждают, что предоставили артистке внутреннюю отчетность во время личной встречи 29 декабря 2025 года и оплатили рекламную и концертную деятельность.

  • По состоянию на 19 января 2025 года лейбл должен осуществить выплату роялти только за 3 квартал 2025 года.