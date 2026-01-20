Сьогодні Jerry Heil заявила, що отримала інформацію, що її хочуть "знести" з Нацвідбору. Про це співачка повідомила на своїй інстаграм-сторінці.
Jerry Heil розповіла, що зараз у мережі будуть поширювати інформацію, що вона нібито не підтримує збори, бо "падають охоплення". Артистка наголосила, що це неправда, і додала, що її брат є військовим.
Фіналістка Нацвідбору-2026 прикріпила актуальний збір на потреби Патронатної Служби Бригади НГУ "РУБІЖ", який просив поширити брат. Яна заявила, що сама донатить на нього і періодично робить збори з підписниками.
Під час Євробачення разом з alyona alyona та UNITED24 ми робили збір на 10 мільйонів на відбудову Великокостромської гімназії, потім – 2,7 мільйона на кейсевак з "Повернись живим". Разом з Васею, Курганами та Лаченом зібрали 10 мільйонів для 6 БСпП бригади спеціального призначення "Азов", підтримувала збір UNITED24 "Вартові неба" на 10 ШІ-керованих турелей,
– поділилась Jerry Heil.
Артистка запевнила, що є соціально відповідальною людиною, тому їй важливо підтримувати тему повернення депортованих українських дітей додому та тему розмінування української землі.
Тому тих, хто збирався поширювати брехню, бажаю хоч трошки совісті. Намагатися завалити українського артиста в такий спосіб, в такий нелегкий час… Якщо ті, хто намагається це зробити, живуть тут, в Україні, чому так мало любові до своїх людей?,
– підсумувала Яна.
Jerry Heil заявила, що її хочуть "знести" з Нацвідбору / Скриншот з інстаграму співачки
Для довідки! Jerry Heil бере участь у Національному відборі на Євробачення-2026 з піснею CATHARTICUS (prayer). Представника України на пісенному конкурсі оберуть уже 7 лютого.
Що відомо про конфлікт Кажанни з лейблом Jerry Heil?
Днями Кажанна заявила, що пережила моральні травми за два роки роботи з лейблом NOVA MUSIC. Співачка зізналась, що не має бажання вести публічну діяльність та писати музику.
Пізніше дівчина назвала контракт з NOVA MUSIC "рабським" і повідомила, що лейбл не виплачує їй роялті. Кажанна додала, що зіштовхнулась з тиском і шантажем з боку команди.
Натомість лейбл повідомив, що повністю фінансував проєкт і досі не вийшов у плюс. Також команда зазначила, що працювала зі співачкою коректно, з повагою ставилася до її творчості й підтримувала професійний розвиток, хоча Кажанна "давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування".
Згодом артистка сказала, що не бачила фінансової звітності. За словами Кажанни, обсяги її роботи не відповідали отриманому доходу, адже багато завдань вона виконувала самостійно або з допомогою друзів.
Водночас Jerry Heil стверджує, що NOVA MUSIC допомагав співачці з просуванням, а також завжди йшов їй назустріч і видавав гроші наперед, якщо була така необхідність.
Зауважимо, що лейбл достроково припинив співпрацю з Кажанною. Команда передає їй дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні, які належали NOVA MUSIC, торгову марку, ютуб-канал з відео, попри "неприбутковість проєкту, чинний контракт та інші зобов'язання".
У NOVA MUSIC стверджують, що надали артистці внутрішню звітність під час особистої зустрічі 29 грудня 2025 року та оплатили рекламну та концертну діяльність.
Станом на 19 січня 2025 року лейбл повинен здійснити виплату роялті лише за 3 квартал 2025 року.