Сьогодні Jerry Heil заявила, що отримала інформацію, що її хочуть "знести" з Нацвідбору. Про це співачка повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

Jerry Heil розповіла, що зараз у мережі будуть поширювати інформацію, що вона нібито не підтримує збори, бо "падають охоплення". Артистка наголосила, що це неправда, і додала, що її брат є військовим.

Фіналістка Нацвідбору-2026 прикріпила актуальний збір на потреби Патронатної Служби Бригади НГУ "РУБІЖ", який просив поширити брат. Яна заявила, що сама донатить на нього і періодично робить збори з підписниками.

Під час Євробачення разом з alyona alyona та UNITED24 ми робили збір на 10 мільйонів на відбудову Великокостромської гімназії, потім – 2,7 мільйона на кейсевак з "Повернись живим". Разом з Васею, Курганами та Лаченом зібрали 10 мільйонів для 6 БСпП бригади спеціального призначення "Азов", підтримувала збір UNITED24 "Вартові неба" на 10 ШІ-керованих турелей,

– поділилась Jerry Heil.

Артистка запевнила, що є соціально відповідальною людиною, тому їй важливо підтримувати тему повернення депортованих українських дітей додому та тему розмінування української землі.

Тому тих, хто збирався поширювати брехню, бажаю хоч трошки совісті. Намагатися завалити українського артиста в такий спосіб, в такий нелегкий час… Якщо ті, хто намагається це зробити, живуть тут, в Україні, чому так мало любові до своїх людей?,

– підсумувала Яна.

Jerry Heil заявила, що її хочуть "знести" з Нацвідбору / Скриншот з інстаграму співачки

Для довідки! Jerry Heil бере участь у Національному відборі на Євробачення-2026 з піснею CATHARTICUS (prayer). Представника України на пісенному конкурсі оберуть уже 7 лютого.

