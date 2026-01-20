Сегодня Jerry Heil заявила, что получила информацию, что ее хотят "снести" с Нацотбора. Об этом певица сообщила на своей инстаграм-странице.

Не пропустите "Рабский контракт" или лояльность: все о NOVA MUSIC и скандале между Кажанной и Jerry Heil

Jerry Heil рассказала, что сейчас в сети будут распространять информацию, что она якобы не поддерживает сборы, потому что "падают охваты". Артистка отметила, что это неправда, и добавила, что ее брат является военным.

Финалистка Нацотбора-2026 прикрепила актуальный сбор на нужды Патронатной Службы Бригады НГУ "РУБЕЖ", который просил распространить брат. Яна заявила, что сама донатит на него и периодически делает сборы с подписчиками.

Во время Евровидения вместе с alyona alyona и UNITED24 мы делали сбор на 10 миллионов на восстановление Великокостромской гимназии, потом – 2,7 миллиона на кейсевак с "Вернись живым". Вместе с Васей, Курганами и Лаченом собрали 10 миллионов для 6 БСпП бригады специального назначения "Азов", поддерживала сбор UNITED24 "Стражи неба" на 10 ИИ-управляемых турелей,

– поделилась Jerry Heil.

Артистка заверила, что является социально ответственным человеком, поэтому ей важно поддерживать тему возвращения депортированных украинских детей домой и тему разминирования украинской земли.

Поэтому тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немножко совести. Пытаться завалить украинского артиста таким образом, в такое нелегкое время... Если те, кто пытается это сделать, живут здесь, в Украине, почему так мало любви к своим людям?,

– подытожила Яна.

Jerry Heil заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора / Скриншот из инстаграма певицы

Для справки! Jerry Heil участвует в Национальном отборе на Евровидение-2026 с песней CATHARTICUS (prayer). Представителя Украины на песенном конкурсе выберут уже 7 февраля.

