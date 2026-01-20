Сегодня Jerry Heil заявила, что получила информацию, что ее хотят "снести" с Нацотбора. Об этом певица сообщила на своей инстаграм-странице.
Jerry Heil рассказала, что сейчас в сети будут распространять информацию, что она якобы не поддерживает сборы, потому что "падают охваты". Артистка отметила, что это неправда, и добавила, что ее брат является военным.
Финалистка Нацотбора-2026 прикрепила актуальный сбор на нужды Патронатной Службы Бригады НГУ "РУБЕЖ", который просил распространить брат. Яна заявила, что сама донатит на него и периодически делает сборы с подписчиками.
Во время Евровидения вместе с alyona alyona и UNITED24 мы делали сбор на 10 миллионов на восстановление Великокостромской гимназии, потом – 2,7 миллиона на кейсевак с "Вернись живым". Вместе с Васей, Курганами и Лаченом собрали 10 миллионов для 6 БСпП бригады специального назначения "Азов", поддерживала сбор UNITED24 "Стражи неба" на 10 ИИ-управляемых турелей,
– поделилась Jerry Heil.
Артистка заверила, что является социально ответственным человеком, поэтому ей важно поддерживать тему возвращения депортированных украинских детей домой и тему разминирования украинской земли.
Поэтому тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немножко совести. Пытаться завалить украинского артиста таким образом, в такое нелегкое время... Если те, кто пытается это сделать, живут здесь, в Украине, почему так мало любви к своим людям?,
– подытожила Яна.
Jerry Heil заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора / Скриншот из инстаграма певицы
Для справки! Jerry Heil участвует в Национальном отборе на Евровидение-2026 с песней CATHARTICUS (prayer). Представителя Украины на песенном конкурсе выберут уже 7 февраля.
Что известно о конфликте Кажанны с лейблом Jerry Heil?
На днях Кажанна заявила, что пережила моральные травмы за два года работы с лейблом NOVA MUSIC. Певица призналась, что не имеет желания вести публичную деятельность и писать музыку.
Позже девушка назвала контракт с NOVA MUSIC "рабским" и сообщила, что лейбл не выплачивает ей роялти. Кажанна добавила, что столкнулась с давлением и шантажом со стороны команды.
Зато лейбл сообщил, что полностью финансировал проект и до сих пор не вышел в плюс. Также команда отметила, что работала с певицей корректно, с уважением относилась к ее творчеству и поддерживала профессиональное развитие, хотя Кажанна "давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения".
Впоследствии артистка сказала, что не видела финансовой отчетности. По словам Кажанны, объемы ее работы не соответствовали полученному доходу, ведь многие задачи она выполняла самостоятельно или с помощью друзей.
В то же время Jerry Heil утверждает, что NOVA MUSIC помогал певице с продвижением, а также всегда шел ей навстречу и выдавал деньги наперед, если была такая необходимость.
Заметим, что лейбл досрочно прекратил сотрудничество с Кажанной. Команда передает ей дистрибуцию бэк-каталога, долю прав на песни, которые принадлежали NOVA MUSIC, торговую марку, ютуб-канал с видео, несмотря на "неприбыльность проекта, действующий контракт и другие обязательства".
В NOVA MUSIC утверждают, что предоставили артистке внутреннюю отчетность во время личной встречи 29 декабря 2025 года и оплатили рекламную и концертную деятельность.
По состоянию на 19 января 2025 года лейбл должен осуществить выплату роялти только за 3 квартал 2025 года.