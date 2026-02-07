Укр Рус
Show24 Музыка Leleka победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026
7 февраля, 22:26
1
Обновлено - 22:39, 7 февраля

LELÉKA победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026

София Хомишин
Основні тези
  • LELÉKA победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026 с песней Ridnym, получив 20 баллов.
  • Евровидение-2026 пройдет в Вене, участие подтвердили 35 стран, а Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала.

7 февраля отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победу в песенном конкурсе одержала LELÉKA.

Она выступала с песней Ridnym, с которой уже весной представит Украину на международной арене в Вене, передает 24 Канал.

К теме Первые скандалы и прогнозы на победителя: все, что нужно знать о нынешнем Нацотборе

По результатам голосования LELÉKA набрала 20 баллов: 10 от жюри и 10 от зрителей.

В тройку финалистов также попали LAUD и Jerry Heil.

Что известно о Евровидении-2026?

  • Песенный конкурс пройдет в Вене на стадионе Wiener Stadthalle после того, как победу в Евровидении-2025 одержал австрийский исполнитель JJ с песней Wasted Love.
  • Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал пройдет 16 мая.
  • В этом году участие в песенном конкурсе подтвердили 35 стран, а Испания, Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия пропустят Евровидение из-за допуска Израиля.
  • Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала.

 