LELÉKA победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026

7 февраля отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победу в песенном конкурсе одержала LELÉKA.

Она выступала с песней Ridnym, с которой уже весной представит Украину на международной арене в Вене, передает 24 Канал.

По результатам голосования LELÉKA набрала 20 баллов: 10 от жюри и 10 от зрителей.

В тройку финалистов также попали LAUD и Jerry Heil.

Что известно о Евровидении-2026?