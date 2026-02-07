7 февраля, 22:26
Обновлено - 22:39, 7 февраля
LELÉKA победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026
Основні тези
- LELÉKA победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026 с песней Ridnym, получив 20 баллов.
- Евровидение-2026 пройдет в Вене, участие подтвердили 35 стран, а Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала.
7 февраля отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победу в песенном конкурсе одержала LELÉKA.
Она выступала с песней Ridnym, с которой уже весной представит Украину на международной арене в Вене, передает 24 Канал.
К теме Первые скандалы и прогнозы на победителя: все, что нужно знать о нынешнем Нацотборе
По результатам голосования LELÉKA набрала 20 баллов: 10 от жюри и 10 от зрителей.
В тройку финалистов также попали LAUD и Jerry Heil.
Что известно о Евровидении-2026?
- Песенный конкурс пройдет в Вене на стадионе Wiener Stadthalle после того, как победу в Евровидении-2025 одержал австрийский исполнитель JJ с песней Wasted Love.
- Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал пройдет 16 мая.
- В этом году участие в песенном конкурсе подтвердили 35 стран, а Испания, Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия пропустят Евровидение из-за допуска Израиля.
- Украина будет выступать во второй половине второго полуфинала.