На фоне слухов о ссоре: Jerry Heil прокомментировала отношения с alyona alyona после Евровидения
- В сети распространились слухи о конфликте между Jerry Heil и alyona alyona.
- Jerry Heil объяснила, что их музыкальные пути временно разошлись из-за туров и личных дел, но они остаются в хороших отношениях.
В сети появились слухи о том, что между Jerry Heil и alyona alyona возник конфликт после участия в Евровидении-2024. Поэтому, на это отреагировала Яна.
Она призналась, в каких отношениях сейчас находится с коллегой. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.
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Так, выяснилось, что никто из певиц ни с кем не ссорился, они просто занимались своими делами.
Алена определенное время уделяла внимание своему здоровью, и если бы мы могли с ней пересекаться, то только в лесу на грибах. Но я тоже отправилась в тур по Европе. И у нас немножечко как бы музыкально разошлись пути, что нормально, потому что мы и до этого были сольными исполнительницами. Мы обязательно еще пересечемся, не додумывайте себе,
– подчеркнула исполнительница.
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Ранее Jerry Heil уже комментировала их отношения с alyona alyona. Тогда она рассказала, что с Аленой не являются близкими подругами, но всегда готовы поддержать друг друга.
В то же время заметим, что стало известно, что Jerry Heil разошлась с бойфрендом.