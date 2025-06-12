Работа мирового уровня: Jerry Heil поразила клипом, снятым в жанре эротического хоррора

Jerry Heil выпустила клип на свою первую полностью англоязычную песню Love me hard. Видеоработа сделана в жанре эротического хоррора, а ее режиссером стала Валерия Фадеева.

Песня Love me hard вошла в альбом "Архетипы", премьера которого состоялась в мае. Клип можно посмотреть на официальном ютуб-канале Jerry Heil, сообщает Show 24.

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Этому треку как демке – года. Я написала его "на вырост". К собственному произведению, родившемуся из бессознательного, надо порой дорасти сознанием. То есть такую музыку я писала всегда. Это и есть я. Вторым шагом было – позволить себе услышать себя. А теперь я даю это услышать и увидеть вам,

– призналась Jerry Heil.

По словам певицы, она всегда мечтала писать музыку для кино – готическую и мистическую, что глубже обычного поп. Сейчас Jerry Heil чувствует, что к этому готова не только она, но и мир и украинская музыкальная индустрия.

Артистка рассказала, что написала песню Love me hard как саундтрек к фильму, которого не существовало, поэтому вместе с режиссером Валерией Фадеевой сняла ленту.

Jerry Heil – Love me hard: смотрите видео онлайн

В клипе на песню Love me hard рассказывается о парне, который приходит в библиотеку, чтобы взять конкретную книгу. Он влюблен в героиню этой истории и стал зависим от образа девушки, которой не существует.

Я когда-то тоже влюбилась в персонажа книги – это довольно легко – увлечься идеальным вымышленным образом. А, впрочем, мы то же делаем и в реальной жизни: идеализируем людей, наделяя их чертами, которые хотим в них видеть, придумываем из них других, а потом разочаровываемся, когда они оказываются другими,

– рассказала Jerry Heil.

Постепенно парень становится рабом вымышленной девушки. Историю дополняют символы, в частности гранат, воплощающий страсть, соблазн и контроль. Существует версия, что именно он был запретным плодом, который съели Адам и Ева.

Образ Jerry Heil для клипа – от украинского бренда FROLOV, который создает наряды для мировых звезд.

"Яна – это международный артист. Ее голос уже давно звучит в глобальном контексте. И Love me hard для меня – это символ нового этапа. Это момент, когда она готова поделиться своей внутренней историей с миром. Как режиссер, я почувствовала этот месседж и создала пространство, где эту историю можно прожить", – говорит Валерия Фадеева.

Реакция сети

"Звонили с Грэмми и Оскара, спрашивали, когда Яна Александровна сможет заехать за своими наградами".

"Эта песня – как заклятие. Каждое слово щекочет, каждый звук оставляет след. Она из Украины, но ее музыка уже давно всемирная. Работа мирового уровня! Невероятно приятно видеть, как украинская музыка выросла с Яной. Очень сильно ею горжусь. Эта работа заслуживает глобального успеха!"

"Этот клип – доказательство того, что украинская поп-музыка может быть на мировом уровне".

"Эстетический, качественный клип. Это уже мировой уровень. Jerry Heil – талантливая певица. Уверена, у нее большое будущее".

Напомним, ранее Jerry Heil и группа Within Temptation выпустили клип на совместную песню Sing Like A Siren.