Дизайнер рассказала об украшении, в котором Jerry Heil выступила на Евровидении-2025

В первом полуфинале Евровидения-2025, который состоялся 13 мая, выступила Jerry Heil. Певица вместе с другими участниками прошлогоднего песенного конкурса исполнила песню Селин Дион Ne partez pas sans moi.

На сцене 69-го песенного конкурса Евровидение Jerry Heil появилась в украшении от украинского бренда SFURATO. В комментарии NV дизайнер Екатерина Тутерова рассказала о нем больше, передает Show 24.

К слову К муравьям: Jerry Heil исполнила песню Селин Дион в первом полуфинале Евровидения-2025

Массивное украшение, в котором Jerry Heil выступила на Евровидении-2025, называется Sacred Heart ("Святое сердце"). Дизайнер бренда SFURATO Екатерина Тутерова поделилась, что идея принадлежит певице.

Она хотела, чтобы это было массивное украшение – сердце Девы Марии с лучами на груди. Я сделала его в своей фирменной технике выплавки олова. Кулон состоит из нескольких слоев. Также само сердце обрамляется 19 красными гранатами. Кулон присоединен тремя цепями к основе-чокера, что также подчеркивает символизм. В центре сердца решили сделать глаз, который в том году был на серьге во время выступления на Евровидении,

– рассказала Тутерова.

Украшение Sacred Heart от SFURATO / Фото из инстаграма бренда

Для справки! Jerry Heil и alyona alyona представляли Украину на Евровидении-2024 с песней Teresa & Maria.

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