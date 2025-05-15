На сцене 69-го песенного конкурса Евровидение Jerry Heil появилась в украшении от украинского бренда SFURATO. В комментарии NV дизайнер Екатерина Тутерова рассказала о нем больше, передает Show 24.
К слову К муравьям: Jerry Heil исполнила песню Селин Дион в первом полуфинале Евровидения-2025
Массивное украшение, в котором Jerry Heil выступила на Евровидении-2025, называется Sacred Heart ("Святое сердце"). Дизайнер бренда SFURATO Екатерина Тутерова поделилась, что идея принадлежит певице.
Она хотела, чтобы это было массивное украшение – сердце Девы Марии с лучами на груди. Я сделала его в своей фирменной технике выплавки олова. Кулон состоит из нескольких слоев. Также само сердце обрамляется 19 красными гранатами. Кулон присоединен тремя цепями к основе-чокера, что также подчеркивает символизм. В центре сердца решили сделать глаз, который в том году был на серьге во время выступления на Евровидении,
– рассказала Тутерова.
Украшение Sacred Heart от SFURATO / Фото из инстаграма бренда
Для справки! Jerry Heil и alyona alyona представляли Украину на Евровидении-2024 с песней Teresa & Maria.
Коротко о Евровидении-2025
В этом году Украину на Евровидении представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Музыканты выступили в первом полуфинале 13 мая и прошли в гранд-финал, который состоится 17 мая.
Сегодня, 15 мая, зрители увидят второй полуфинал песенного конкурса. На сцену выйдут представители еще 16 стран. Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Шоу будут транслировать на платформах Общественного, а комментировать его будут Тимур Мирошниченко и комик Влад Куран.
Кстати, Jerry Heil будет спикером от Украины на Евровидении-2025. Она будет объявлять баллы от Национального жюри в прямом эфире во время гранд-финала.