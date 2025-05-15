На сцені 69-го пісенного конкурсу Євробачення Jerry Heil з'явилася в прикрасі від українського бренду SFURATO. У коментарі NV дизайнерка Катерина Тутєрова розповіла про неї більше, передає Show 24.

До слова До мурах: Jerry Heil виконала пісню Селін Діон у першому півфіналі Євробачення-2025

Масивна прикраса, в якій Jerry Heil виступила на Євробаченні-2025, називається Sacred Heart ("Святе серце"). Дизайнерка бренду SFURATO Катерина Тутєрова поділилась, що ідея належить співачці.

Вона хотіла, щоб це була масивна прикраса – серце Діви Марії з промінням на грудях. Я зробила його у своїй фірмовій техніці виплавляння олова. Кулон складається з декількох шарів. Також саме серце обрамляється 19 червоними гранатами. Кулон приєднаний трьома ланцюгами до основи-чокера, що також підкреслює символізм. В центрі серця вирішили зробити око, яке в тому році було на сережці під час виступу на Євробаченні,

– розповіла Тутєрова.

Прикраса Sacred Heart від SFURATO / Фото з інстаграму бренду

Для довідки! Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024 з піснею Teresa & Maria.

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