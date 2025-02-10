Это непросто, – Потап оправдался, как смог уехать из Украины за границу

Одиозный рэпер Потап встретил полномасштабную войну за рубежом и почти все эти три года проводит то в Европе, то в Америке. По словам Потапенко, он имеет легальное право выезжать из Украины.

Алексей Потапенко в очередной раз пробил дно, давая интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю. В разговоре Потап ответил, правда ли, что он намеренно уехал из Украины заранее – за несколько дней до полномасштабной войны, чтобы не возвращаться туда впоследствии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дудя.

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Я не понимаю о чем речь, поскольку я постоянно въезжаю и выезжаю из Украины. У меня есть легальный способ это делать и я это делаю постоянно. Все свои движения за рубежом и вся моя работа, деньги, заработанные за рубежом, коррелируются на помощь армии, волонтерам, благотворительным организациям,

– сказал рэпер.

Последний раз Потап был в Украине в прошлом году, после чего он снова уехал за границу. По словам рэпера, вся его работа сейчас за границей. Однако разрешение на выезд, который он получил, предусматривает, что он должен вернуться. И "дома" его уже давно не ждут, а особенно после решения общаться с российским пропагандистом.

Потап заметил, что не только он имеет право выезжать, ведь многие украинские артисты и звезды так же получают разрешения на концерты и гастроли за рубежом.

Отметим, что украинские исполнители, которые проводят за рубежом концерты, отчитываются и показывают, какую сумму средств они собрали и куда направлены эти средства. Тогда как Потап "помогает армии" на словах – на его странице – лишь фото из-за границы и изредка сообщения о масштабных российских обстрелах.

"Есть способы, есть системы, различные программы, предусмотрены различными инстанциями, где ты можешь получить официальное разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить бюрократию. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предусматривает, что я возвращаюсь. То есть она на определенный срок. Поэтому я возвращаюсь и помогаю армии, волонтерам", – заявил Потап.