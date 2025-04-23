Украинская певица Юлия Думанская в третий раз беременна: звезда показала кадры гендер-пати

В 2018 году артистка вышла замуж за львовского бизнесмена Григория Козловского, который старше ее на 20 лет. Через некоторое время широкой публике стало известно о том, что Юлия беременна, а сегодня супруги ожидают на рождения третьего общего ребенка.

Для певицы рождение дочери Дианы стало первым опытом материнства. А для ее мужа, на тот момент, это был уже четвертый ребенок. Впоследствии у супругов родился сын Ярема, но эту новость Юлия и Григорий не слишком афишировали. Сегодня же семья находится в ожидании рождения третьего ребенка, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Юлии Думанской.

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В соцсетях исполнительница поделилась нежным и искренним видео с гендер-пати, где они узнали о поле будущего ребенка. Сначала гости голосовали "за мальчика" или "за девочку" на специальной доске. Супруги с детьми стояли на специальной платформе, которую украсили словом BABY в светлых тонах. Вся семья была одета в белую одежду, а Григорий гладил жене животик и нежно целовал Юлию.

Юлия Думанская в третий раз беременна / Скриншот из видео

В самый ответственный момент вспыхнули цветные фейерверки и тогда стало известно, что у пары родится мальчик.

Юлия Думанская с семьей на гендер-пати / Скриншот с видео

Певица не сдержала своих эмоций и расплакалась от счастья.

Недавно в сети распространились слухи, что певица СолоХа беременна от актера Тараса Цимбалюка. Команда певицы ответила, соответствует ли информация действительности.