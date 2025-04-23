Для співачки народження доньки Діани стало першим досвідом материнства. А для її чоловіка, на той момент, це була вже четверта дитина. Згодом у подружжя народився син Ярема, але цю новину Юлія та Григорій не надто афішували. Сьогодні ж родина перебуває в очікуванні народження третьої дитини, пише Show24 з посиланням на інстаграм Юлії Думанської.

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У соцмережах виконавиця поділилась ніжним і щирим відео з гендер-паті, де вони дізнались про стать майбутньої дитини. Спершу гості голосували "за хлопчика" або "за дівчинку" на спеціальній дошці. Подружжя з дітьми стояли на спеціальній платформі, яку прикрасили словом BABY у світлих тонах. Уся родина була одягнута у білий одяг, а Григорій гладив дружині животик і ніжно цілував Юлію.

Юлія Думанська втретє вагітна / Скриншот з відео

У найвідповідальніший момент спалахнули кольорові феєрверки й тоді стало відомо, що у пари народиться хлопчик.

Юлія Думанська з родиною на гендер-паті /Скриншот з відео

Співачка не стримала своїх емоцій та розплакалась від щастя.

Нещодавно у мережі поширились чутки, що співачка СолоХа вагітна від актора Тараса Цимбалюка. Команда співачки відповіла, чи відповідає інформація дійсності.