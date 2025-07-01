С сине-желтым флагом: Санина и украинская диджейка Korolova зажгли на сцене Tomorrowland
- Юлия Санина и диджейка Korolova выступили на фестивале Tomorrowland в Бельгии с песней Higher Calling, появившись на сцене с украинским флагом.
- Korolova также сыграла украиноязычный трек Vorozhyla на Freedom Stage и поделилась своими эмоциями от дебюта.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и украинская диджейка Korolova (Ольга Королева) выступили на фестивале электронной музыки Tomorrowland, проходящем в Бельгии. На сцене взвился сине-желтый флаг.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Korolova. Она опубликовала видео со своего выступления.
Кстати Подняла сине-желтый флаг перед тысячами людей: украинская диджейка выступила на Tomorrowland
Юлия Санина и Korolova сыграли на сцене масштабного фестиваля Tomorrowland свою совместную песню Higher Calling, премьера которой состоялась несколько месяцев назад. Фронтвумен группы The Hardkiss также держала в руках украинский флаг. Кстати, сине-желтый флаг принесли и некоторые зрители.
Юлия Санина и Korolova на Tomorrowland / видео из инстаграма диджейки
Юлия Санина и Korolova на Tomorrowland / видео из инстаграма диджейки
Также Korolova сыграла на сцене фестиваля украиноязычный трек Vorozhyla.
Korolova сыграла Vorozhyla на Tomorrowland / видео из инстаграма диджейки
Мой дебют на Freedom Stage был незабываемым опытом. Благодарна за каждое мгновение, каждый ритм, каждую душу, которая танцевала со мной,
– поделилась эмоциями Korolova.
Напомним, ранее в Бельгии произошел пожар, который уничтожил главную сцену Tomorrowland.