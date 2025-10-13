Юлия Верба – одна из самых успешных блогеров в украинском инфопространстве. Кроме того, что она является самым популярным инфлюенсером, так еще и совмещает роль мамы.

Родом Верба из Ивано-Франковска, а ее настоящая фамилия – Вербинец. Свой путь к блогерству она начинала с соцсетей, а также была участницей развлекательных роликов. Те, кто следил за девушкой с тех времен, хорошо помнит, что ее изюминкой были яркие рыжие волосы. В материале Show24 узнавайте, что известно о личной жизни Юлии и где она сейчас.

Как Юлия Верба стала блогером-миллионником?

Контент в соцсетях она начала развивать на темах развлечений и повседневной жизни. Эта линия до сих пор присутствует в блоге Юлии. Она также снималась в развлекательных клипах, что только усиливало ее популярность.

SILIRADA – "Валентинка" (Пародия) на Vengaboys: смотрите видео онлайн

Ролик "Валентинка" набрал на ютубе более 36 миллионов просмотров. О таком успехе юных блогеров даже рассказывали в телевизионных сюжетах.

Успех Вербы только рос и рос. Благодаря этому девушка приобрела немало недвижимости и ценных вещей.

Верба имеет 3 трехкомнатные квартиры, стоимостью от 70 до 220 тысяч долларов;

две машины, одну из которых купила еще в 2015 году. Стоимость автомобилей тоже варьируется от 50 до 200 тысяч долларов;

имеет криптовалютный счет. На нем хранится 20 тысяч долларов;

самыми дорогими вещами в ее коллекции являются – кольцо от бренда Bvlgari, сумка Hermes и часы Rolex. Цена аксессуаров примерно составляет 65 тысяч долларов;

также она является владелицей заведений "The shark burger".

Личная жизнь

Определенный период девушка встречалась с блогером Денисом Притулой и в 2023 году пара разорвала отношения.

Юлия Верба и Денис Притула / Фото из соцсетей

В том же году Юлия завязала новые отношения. Осенью мужчина сделал предложение блогеру, на что она ответила "Да".

Юлии Вербе сделали предложение / Фото из инстаграма блогера

Впоследствии оказалось, что любимый инфлюенсерки – Константин Золотухин. С предыдущей женой он развелся в 2021 году, а также имеет дочь.

По некоторым данным инсайдеров, жених Вербы сидел в СИЗО. Ему предъявили обвинение в мошенничестве за то, что он якобы занимался продажей фальшивой техники вместо настоящей продукции Apple.

Юлия Верба с любимым / Фото из инстаграма блогера

В прошлом году у пары родилась дочь, которую назвали Розой.

Юлия Верба с любимым и дочерью / Фото из инстаграма блогера

В каких скандалах фигурировала фамилия Вербы?

В 2020 году она стала спонсором одного из розыгрышей. Оказалось, что организатором был российский блогер, который публично поддерживал Рамзана Кадырова и диктатора Владимира Путина.

Когда началась полномасштабная война, девушка некоторое время рекламировала людей, которые связаны с российским бизнесом.

Когда детская больница "Охматдет" пострадала из-за российского обстрела, Верба написала, что "мир ничего не делает", когда видит как гибнут невинные люди и дети, а "нашу страну обворовывает наша же власть".

Юлия Верба высказалась об обстреле "Охматдета" / Скриншот из инстаграм-сторис

Тогда девушку обвинили в разжигании вражды и распространении пророссийских нарративов. Сама же блогерша ответила, что не надо искать врагов среди своих и преодолевала, что не поддерживает Россию, а Украине желает только лучшего.

Кроме того, имя Юлии было и среди тех блогеров, которые рекламировали казино. В свое оправдание, девушка говорила, что люди должны понимать, что онлайн-игры – это развлечения, а не способ заработка.

Юлия Верба о рекламе казино: смотрите видео онлайн

Где сейчас Юлия Верба?

Девушка живет и работает в Украине. Ранее она хвасталась, что за полгода после родов она похудела на 26 килограммов.

Верба похвасталась результатами похудения / Скриншот из инстаграма

Юля также решилась на подтяжку груди. По ее словам, она всегда имела красивый бюст – с 16 лет у блогера был 4 размер. Однако во время беременности и грудного вскармливания грудь потеряла форму.

И после операции у нее начались осложнения.

И я же делала в хорошей клинике, один из лучших хирургов в стране... Знаете, не где-то в подвале за 2000 долларов... И я с одной сиськой все хорошо, а с другой что-то не складывается,

– написала она.

Юля Верба получила осложнения после операции / Скриншот из соцсетей

Кроме того, девушку часто критиковали за то что, она имеет большую аудиторию, однако не использует этот ресурс, чтобы помогать армии. В результате она приобрела четыре внедорожника, которые передала защитникам. Инфлюенсерка сказала, что донатит на ВСУ, но не делится этой информацией публично.

Сейчас Верба находится в Париже. В путешествие она отправилась вместе со своей кумой – Стасей Макеевой.

