Юлія Верба – одна з найуспішніших блогерів в українському інфопросторі. Окрім того, що вона є найпопулярнішим інфлюєнсером, так ще й поєднує роль мами.

Родом Верба з Івано-Франківська, а її справжнє прізвище – Вербинець. Свій шлях до блогерства вона розпочинала з соцмереж, а також була учасницею розважальних роликів. Ті, хто стежили за дівчиною з тих часів, добре пам'ятають, що її родзинкою було яскраве руде волосся. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, що відомо про особисте життя Юлії та де вона зараз.

Як Юлія Верба стала блогером-мільйонником?

Контент у соцмережах вона почала розвивати на темах розваг і повсякденного життя. Ця лінія досі присутня у блозі Юлії. Вона також знімалась у розважальних кліпах, що тільки підсилювало її популярність.

SILIRADA – "Валентинка" (Пародія) на Vengaboys: дивіться відео онлайн

Ролик "Валентинка" набрав на ютубі понад 36 мільйонів переглядів. Про такий успіх юних блогерів навіть розповідали у телевізійних сюжетах.

Успіх Верби тільки зростав і зростав. Завдяки цьому дівчина придбала чимало нерухомості й цінних речей.

Верба має 3 трикімнатні квартири, вартістю від 70 до 220 тисяч доларів;

дві машини, одну з яких купила ще у 2015 році. Вартість автівок теж варіюється від 50 до 200 тисяч доларів;

має криптовалютний рахунок. На ньому зберігається 20 тисяч доларів;

найдорожчими речами в її колекції є – каблучка від бренду Bvlgari, сумка Hermes і годинник Rolex. Ціна аксесуарів приблизно складає 65 тисяч доларів;

також вона є власницею закладів "The shark burger".

Особисте життя

Певний період дівчина зустрічалась із блогером Денисом Притулою та у 2023 році пара розірвала стосунки.

Юлія Верба та Денис Притула / Фото з соцмереж

У тому ж році Юлія зав'язала нові стосунки. Восени чоловік зробив пропозицію блогерці, на що вона відповіла "Так".

Юлії Вербі зробили пропозицію / Фото з інстаграму блогерки

Згодом виявилось, що коханий інфлюєнсерки – Костянтин Золотухін. З попередньою дружиною він розлучився у 2021 році, а також має доньку.

За деякими даними інсайдерів, наречений Верби сидів у СІЗО. Йому висунули звинувачення у шахрайстві за те, що він нібито займався продажем фальшивої техніки замість справжньої продукції Apple.

Юлія Верба з коханим / Фото з інстаграму блогерки

Минулого року у пари народилась донька, яку назвали Розою.

Юлія Верба з коханим і донькою / Фото з інстаграму блогерки

У яких скандалах фігурувало прізвище Верби?

У 2020 році вона стала спонсоркою одного з розіграшів. Виявилось, що організатором був російський блогер, який публічно підтримував Рамзана Кадирова та диктатора Володимира Путіна.

Коли розпочалась повномасштабна війна, дівчина якийсь час рекламувала людей, які пов'язані з російським бізнесом.

Коли дитяча лікарня "Охматдит" постраждала через російський обстріл, Верба написала, що "світ нічого не робить", коли бачить як гинуть невинні люди й діти, а "нашу країну обкрадає наша ж влада".

Юлія Верба висловилась про обстріл "Охматдиту" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тоді дівчину звинуватили у розпалюванні ворожнечі та поширенні проросійських наративів. Сама ж блогерка відповіла, що не треба шукати ворогів серед своїх та долала, що не підтримує Росію, а Україні бажає тільки найкращого.

Крім того, ім'я Юлії було й серед тих блогерів, які рекламували казино. У своє виправдання, дівчина казала, що люди мають розуміти, що онлайн-ігри – це розваги, а не спосіб заробітку.

Юлія Верба про рекламу казино: дивіться відео онлайн

Де зараз Юлія Верба?

Дівчина живе та працює в Україні. Раніше вона хвалилась, що за пів року після пологів вона схудла на 26 кілограмів.

Верба похвалилась результатами схуднення / Скриншот з інстаграму

Юля також наважилась на підтяжку грудей. За її словами, вона завжди мала гарний бюст – з 16 років у блогерки був 4 розмір. Однак під час вагітності та грудного вигодовування груди втратили форму.

Та після операції у неї почались ускладнення.

І я ж робила в гарній клініці, один з кращих хірургів в країні… Знаєте, не десь в підвалі за 2000 доларів… І я з однією цицькою все добре, а з іншою щось не складається,

– написала вона.

Юля Верба отримала ускладнення після операції / Скриншот з соцмереж

Крім того, дівчину часто критикували за те що, вона має велику аудиторію, однак не використовує цей ресурс, щоб допомагати армії. У результаті вона придбала чотири позашляховики, які передала захисникам. Інфлюєнсерка сказала, що донатить на ЗСУ, але не ділиться цією інформацією публічно.

Зараз Верба перебуває у Парижі. У мандрівку вона вирушила разом зі своєю кумою – Стасею Макєєвою.

