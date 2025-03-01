Певица Юрина, которая родом из России, не может получить гражданство: миграционная служба ответила

Длительное время исполнительница Юлия Юрина пытается получить украинское гражданство. Но каждый раз все попытки оказываются тщетными, поэтому она решила придать огласке ситуацию.

Артистка родилась в России, но 13 лет проживает на территории нашей страны. Певица популяризирует украинскую культуру, пишет собственную музыку и говорит, что у нее есть все для того, чтобы получить гражданство, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Юлии.

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Юрина имеет соответствующие документы, сдала экзамены, состоит в браке с гражданином Украины, учится в Киеве, однако положительного ответа от государственных учреждений так и не получает. Поэтому она обратилась за публичной помощью.

Юлия Юрина хочет получить украинское гражданство: смотрите видео онлайн

Миграционная служба Украины в соцсетях опубликовала соответствующее сообщение, в котором объяснила причину отказа. Там объяснили, что в условиях полномасштабной войны, получения украинского гражданства для лиц с российским паспортом должны быть веские основания.

выдающиеся заслуги перед Украиной;

военная служба по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины;

содержание вида на жительство в соответствии с частью двадцать четвертой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства";

несовершеннолетние дети, которые имеют законные основания для приобретения гражданства Украины.

Миграционная служба объяснила отказ Юриной в получении гражданства / Скриншот с фейсбука

В соцсетях артистка отреагировала на заявление Миграционной службы, отметив, что нет к ней претензий.

Сегодня ГМС на своем сайте опубликовали ответ относительно моего вопроса. К ним я не имею никаких претензий, потому что они выполняют свою работу: есть законы и перечень документов. Сейчас буду пытаться услышать отзыв от Минкульта, чтобы они мне предоставили ходатайство, чтобы я подавалась как стратегически важный человек для государства,

– заявила певица.

Напомним, ранее Минкульт временно приостановил выдачу писем на выезд за границу для артистов и медийщиков из-за злоупотребления культурной дипломатией.