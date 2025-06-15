15 июня, 15:10
Меня будто уничтожили, – жена Юрия Фелипенко с болью отреагировала на его гибель
Актер и военный Юрий Фелипенко погиб на фронте. Его жена, Екатерина Мотрич, прокомментировала трагическое известие.
О потере стало известно в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины.
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Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили,
– написала Екатерина Мотрич.
Блогер добавила, что все детали прощания с Юрием Фелипенко и дату захоронения она сообщит позже.
Юрий Фелипенко / Фото из инстаграма Екатерины Мотрич
Что известно об отношениях пары
- Около шести лет назад началась история любви Юрия Фелипенко и Екатерины Мотрич. Блогерша посетила несколько спектаклей с участием актера и решила инициировать их встречу. Юрий согласился пойти на свидание.
- Первая прогулка пары по улицам Киева длилась 8 часов. Однако отношения складывались непросто: они несколько раз расходились, а потом воссоединялись. Одна такая пауза длилась 8 месяцев.
- После того, как Юрий Фелипенко мобилизовался, они встретились в Харькове и неожиданно решили пожениться. Поскольку Юрий уже был военным, пара расписалась без очереди. Это произошло в июне 2024 года.