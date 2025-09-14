Украинского актера Юрия Фелипенко, который погиб на фронте, посмертно отметили государственной наградой. Ему присвоили орден "За заслуги" III степени.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Мотрич.

Награду Юрий Фелипенко получил согласно указу президента Украины от 12 сентября. Её на могиле военного показала его вдова, соведущая ютуб-шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич.

Для справки! Орден "За заслуги" III степени – это государственная награда, которой отмечают деятелей культуры, науки, политики, дипломатов, бизнесменов и других лиц за весомый вклад в развитие страны. Вместе с отличием награжденный получает орденскую книжку и миниатюру знака.



Знак ордена имеет форму малинового креста с позолоченными краями. В центре – герб Украины в венке из дубовых и лавровых ветвей на голубом фоне. Лента награды украшена сине-желтыми полосками цветов Государственного Флага.

Юрий Фелипенко посмертно получил орден "За заслуги" III степени / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Юрии Фелипенко?