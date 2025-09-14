Відомий актор і воїн Юрій Феліпенко посмертно отримав державну нагороду
- Юрій Феліпенко, український актор, був посмертно нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
- Він загинув у бою 14 червня 2024 року, служивши в батальйоні "Ахіллес" у складі 429-го окремого полку безпілотних систем.
Українського актора Юрія Феліпенка, який загинув на фронті, посмертно відзначили державною нагородою. Йому присвоїли орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Повідомляє Show 24
Відзнаку на могилі військового показала його вдова, співведуча ютуб-шоу "Ебаут" Катерина Мотрич. Нагороду Юрій Феліпенко отримав згідно з указом президента України від 12 вересня.
Для довідки! Орден "За заслуги" III ступеня – це державна нагорода, якою відзначають діячів культури, науки, політики, дипломатів, бізнесменів та інших осіб за вагомий внесок у розвиток країни. Разом із відзнакою нагороджений отримує орденську книжку та мініатюру знака.
Знак ордена має форму малинового хреста з позолоченими краями. У центрі – герб України у вінку з дубових і лаврових гілок на блакитному тлі. Стрічка нагороди прикрашена синьо-жовтими смужками кольорів Державного Прапора.
Що відомо про Юрія Феліпенка?
- Юрій Феліпенко був актором Театру на Подолі, де працював із 2016 року. Після початку повномасштабної війни він вступив до територіальної оборони, однак із відновленням роботи театру повернувся на сцену.
- У квітні 2024 року Юрій прийняв рішення мобілізуватися. Він служив у батальйоні "Ахіллес", що входить до складу 429-го окремого полку безпілотних систем.
- 14 червня актор загинув у бою. Церемонія прощання з Юрієм Феліпенком відбулася 19 червня: спершу в Театрі на Подолі, а потім у Михайлівському соборі в Києві.