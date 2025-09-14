Українського актора Юрія Феліпенка, який загинув на фронті, посмертно відзначили державною нагородою. Йому присвоїли орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Мотрич.

Відзнаку на могилі військового показала його вдова, співведуча ютуб-шоу "Ебаут" Катерина Мотрич. Нагороду Юрій Феліпенко отримав згідно з указом президента України від 12 вересня.

Для довідки! Орден "За заслуги" III ступеня – це державна нагорода, якою відзначають діячів культури, науки, політики, дипломатів, бізнесменів та інших осіб за вагомий внесок у розвиток країни. Разом із відзнакою нагороджений отримує орденську книжку та мініатюру знака.



Знак ордена має форму малинового хреста з позолоченими краями. У центрі – герб України у вінку з дубових і лаврових гілок на блакитному тлі. Стрічка нагороди прикрашена синьо-жовтими смужками кольорів Державного Прапора.

Юрій Феліпенко посмертно отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Юрія Феліпенка?