В Украине или за границей: где сейчас живет продюсер Юрий Никитин
- Юрий Никитин – известный продюсер, который проживает в США с семьей.
- Никитин редко активен в социальных сетях, сосредотачивая внимание на артистах, с которыми работает.
Юрий Никитин – успешный продюсер, который имеет немало популярных проектов в Украине. В частности, можно выделить таких артистов: Верка Сердючка, группа KAZKA и другие.
Юрий родился в Киеве. С самого детства он увлекался музыкой, но после окончания школы поступил на специальность портного верхней мужской одежды. После окончания учебы начал развивать швейный бизнес, но любовь к музыке не угасала. Никитин купил себе гитару и стал музыкантом. Позже поступил в Киевский институт культуры и искусств. В материале Show24 рассказываем о личной жизни продюсера и где он сейчас находится.
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Карьера продюсера
В 90-х годах Никитин был участником группы "Авеню". На одном из фестивалей мужчина познакомился с Ириной Билык. С того времени начало завязываться сотрудничество. В 1993 году Юрий создает продюсерский центр NOVA и первой подопечной становится именно Ирина.
В 1999 году Никитин создает лейбл Mamamusic, ведь тогда он решил работать самостоятельно. За время существования компании, удалось продюсировать немалое количество артистов: Верка Сердючка, группа "НеАнгелы", группа "Nikita", Ольга Горбачева и тому подобное.
В 2007 году Юрий становится музыкальным продюсером на телевидении в проекте "Фабрика звезд". Через два года возглавил телеканал "Тонис", а еще позже стал музыкальным продюсером талант-шоу "Суперзвезда".
Личная жизнь
Кроме рабочих, Никитина и Билык связывали еще и романтические отношения. Фактически 8 лет пара прожила в гражданском браке. А расстались из-за того, что певица хотела детей, а продюсер на тот момент считал неактуальной эту тему. Расставание состоялось мирно и без скандалов.
В конце 90-х годов Юрий знакомится с Ольгой Горбачевой. Мужчина увидел Ольгу на "Таврийских играх" и влюбился в нее. Впоследствии певица родила дочь Полину, однако пара поженилась через несколько лет после рождения девочки. В 2009 году супруги поставили крест на своем браке.
Через два года экс-супруги решили восстановить отношения. В 2014 – на свет появился второй ребенок пары – дочь Серафима. В 2016 году Горбачева и Никитин во второй раз поженились и отгуляли громкую свадьбу.
А знали ли вы, что Иво Бобул жалеет о прошлых браках. Артист считает, если бы мог повернуть время назад, то точно бы не женился.
Старшая дочь занимается музыкой, работает над собственным репертуаром и уже представляет себя публике.
Где сейчас Юрий Никитин
Как известно, продюсер с семьей проживают в США. В частности, это подтверждает расположение аккаунта Никитина в инстаграме.
Эту информацию также подтвердила Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA. В СМИ ходили слухи, что сотрудничество продюсера и коллектива прекратилось, но это не так.
Никитин живет не в Украине. У нас очень большая разница во времени. Но мы продолжаем работать,
– рассказала певица.
В соцсетях Никитин неактивен. Изредка публикует собственные фотографии, а больше внимания уделяет артистам, с которыми у него налажено сотрудничество.