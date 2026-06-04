Юрий Никитин ответил, развелся ли он официально с Ольгой Горбачевой

Юрий Никитин и Ольга Горбачева не вместе уже полтора года. Однако они до сих пор официально не развелись.

Об этом Никитин рассказал в интервью Славе Демину. Продюсер поделился, что бракоразводный процесс продолжается.

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Юрий Никитин не стал вдаваться в подробности развода с Ольгой Горбачевой, но отметил, что процесс находится на финальной стадии. По словам продюсера, еще нужно решить определенные бытовые и юридические нюансы.

Нет, мы не делим (имущество – 24 Канал). Мне нечего делить уже. Как сказала Оля в интервью: "Нам нечего делить, потому что все перешло мне",

– отметил он.

Никитин заверил, что они приняли решение о разводе сознательно. Продюсер признался, что окончательно отпустил Горбачеву где-то полгода – год назад, ведь они были вместе аж 26 лет.

Это очень длительное время. Это не может произойти в один момент с человеком, которого ты любишь,

– добавил Никитин.

Сейчас Юрий не в отношениях и чувствует себя прекрасно.

Интервью с Юрием Никитиным: смотрите видео онлайн

Юрий Никитин и Ольга Горбачева: главное об их отношениях