Юрий Никитин ответил, развелся ли он официально с Ольгой Горбачевой
Юрий Никитин и Ольга Горбачева не вместе уже полтора года. Однако они до сих пор официально не развелись.
Об этом Никитин рассказал в интервью Славе Демину. Продюсер поделился, что бракоразводный процесс продолжается.
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Юрий Никитин не стал вдаваться в подробности развода с Ольгой Горбачевой, но отметил, что процесс находится на финальной стадии. По словам продюсера, еще нужно решить определенные бытовые и юридические нюансы.
Нет, мы не делим (имущество – 24 Канал). Мне нечего делить уже. Как сказала Оля в интервью: "Нам нечего делить, потому что все перешло мне",
– отметил он.
Никитин заверил, что они приняли решение о разводе сознательно. Продюсер признался, что окончательно отпустил Горбачеву где-то полгода – год назад, ведь они были вместе аж 26 лет.
Это очень длительное время. Это не может произойти в один момент с человеком, которого ты любишь,
– добавил Никитин.
Сейчас Юрий не в отношениях и чувствует себя прекрасно.
Интервью с Юрием Никитиным: смотрите видео онлайн
Юрий Никитин и Ольга Горбачева: главное об их отношениях
- Юрий Никитин и Ольга Горбачева познакомились в конце 90-х годов. Продюсер увидел женщину на "Таврических играх" и влюбился в нее.
- Влюбленные поженились в 2007 году, однако уже в 2009-м развелись. Через два года Юрий и Ольга возобновили отношения, а в 2016 году во второй раз поженились.
- Экс-супруги воспитывают двух дочерей: Полину и Серафиму.
- В июле 2025 года Горбачева объявила о разводе с Никитиным. Несмотря на разрыв, знаменитости поддерживают хорошие отношения ради детей.