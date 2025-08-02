После признания жены о разрыве Никитин удивил заявлением: "Есть возможность начинать сначала"
- Юрий Никитин философски прокомментировал заявление жены Ольги Горбачевой об их разводе, отметив о возможности начинать все с новым опытом.
Певица и телеведущая Ольга Горбачева на днях призналась: ее брак с продюсером Юрием Никитиным подходит к концу. После этого заявления на ситуацию отреагировал и сам Юрий.
Он опубликовал пост, в котором философски прокомментировал изменения в жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу продюсера.
Вас также может заинтересовать Финалист "Х-фактора" Аркадий Войтюк женился во второй раз: "Расписались под сирену"
Так, Никитин выставил свое фото и написал лаконичный пост.
Жизнь удивительная. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта,
– отметил продюсер.
Что известно об отношениях Горбачевой и Никитина?
- Ольга и Юрий познакомились во время совместной работы. Они впервые поженились в 2007 году, но через два года развелись.
- В 2011-м пара сошлась снова, а в 2016-м во второй раз официально оформила брак.
- В то же время теперь стало известно, что супруги уже несколько месяцев живут отдельно.
- По словам Ольги, развод происходит постепенно. Они пытаются пройти этот процесс максимально осторожно, чтобы не травмировать двух дочерей – Полину и Серафиму.
Заметим, что Ольга Горбачева перед этим рассказала, кто стал инициатором разрыва и какова причина развода с Юрием Никитиным после 9 лет брака.