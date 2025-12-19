Прямо во время съемок "Танцев со звездами": Савранский публично подтвердил роман с Денисенко

Вчера, 18 декабря, состоялись съемки благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами". Участие в проекте приняла и актриса Наталья Денисенко.

Поддержать Денисенко пришел ее избранник, модель и бизнесмен Юрий Савранский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "что ты знаешь о Бобуле?".

Юрий Савранский вышел на паркет и подарил Наталье Денисенко букет цветов. Рядом с актрисой стоял ее партнер Антон Нестерко, а также неизменный ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов.

Какое у вас сексуальное имя,

– сказал Горбунов Савранскому.

Савранский подарил цветы Денисенко / видео с телеграм-канала "Что ты знаешь о Бобуле?"

Напомним, что премьера благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами" состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале "1+1", о чем сообщили в инстаграме проекта.

Важно! Вместе с Superhumans Center команда "Танцев со звездами" собирает средства на прицельную эвакуацию. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Участие в спецвыпуске приняли ветеранка Руслана Данилкина, стендап-комик Василий Байдак, ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, ведущая ТСН Наталья Островская, герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник, певица KOLA, актер Павел Текучев, инфлюенсерка Даша Квиткова, телеведущий Григорий Решетник и актриса Наталья Денисенко.

К звездному составу судей присоединиться Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и MONATIK. Среди танцовщиков: Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Павел Симакин, Анна Карелина, Макс Леонов, Яна Цибульская, Виталий Загоруйко, Надин и Сергей Ефремов.

Что известно о романе Денисенко и Савранского?