19 декабря, 12:33
Прямо во время съемок "Танцев со звездами": Савранский публично подтвердил роман с Денисенко

Мария Примыч
  • Наталка Денисенко приняла участие в благотворительном спецвыпуске "Танцев со звездами".
  • Ее поддержал новый избранник Юрий Савранский, подарив цветы во время съемок.

Вчера, 18 декабря, состоялись съемки благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами". Участие в проекте приняла и актриса Наталья Денисенко.

Поддержать Денисенко пришел ее избранник, модель и бизнесмен Юрий Савранский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "что ты знаешь о Бобуле?".

Юрий Савранский вышел на паркет и подарил Наталье Денисенко букет цветов. Рядом с актрисой стоял ее партнер Антон Нестерко, а также неизменный ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов.

– сказал Горбунов Савранскому.

Савранский подарил цветы Денисенко / видео с телеграм-канала "Что ты знаешь о Бобуле?"

Напомним, что премьера благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами" состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале "1+1", о чем сообщили в инстаграме проекта.

Важно! Вместе с Superhumans Center команда "Танцев со звездами" собирает средства на прицельную эвакуацию. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Участие в спецвыпуске приняли ветеранка Руслана Данилкина, стендап-комик Василий Байдак, ведущая "Завтрака с 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, ведущая ТСН Наталья Островская, герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник, певица KOLA, актер Павел Текучев, инфлюенсерка Даша Квиткова, телеведущий Григорий Решетник и актриса Наталья Денисенко.

К звездному составу судей присоединиться Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и MONATIK. Среди танцовщиков: Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Павел Симакин, Анна Карелина, Макс Леонов, Яна Цибульская, Виталий Загоруйко, Надин и Сергей Ефремов.

Что известно о романе Денисенко и Савранского?

  • После развода с Андреем Фединчиком Наталье Денисенко начали приписывать роман с Юрием Савранским, однако долгое время пара не подтверждала слухи, распространявшиеся в сети.

  • Более того, Фединчик даже заявлял, что жена изменяла ему с Савранским. Однако недавно Денисенко дала интервью Маше Ефросининой и опровергла эту информацию.

  • После выхода интервью актриса столкнулась с критикой и обвинениями во лжи. Наталью поддержал Юрий и публично признался ей в любви.