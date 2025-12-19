Підтримати Денисенко прийшов її обранець, модель і бізнесмен Юрій Савранський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "що ти знаєш про Бобула?".

Дивіться також Денисенко відсвяткувала 36-річчя в компанії Савранського: у мережі показали відео закоханих

Юрій Савранський вийшов на паркет і подарував Наталці Денисенко букет квітів. Поруч з акторкою стояв її партнер Антон Нестерко, а також незмінний ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов.

Яке у вас сексуальне ім'я,

– сказав Горбунов Савранському.

Савранський подарував квіти Денисенко / відео з телеграм-каналу "що ти знаєш про Бобула?"

Нагадаємо, що прем'єра благодійного передноворічного спецвипуску "Танців з зірками" відбудеться 28 грудня о 20:00 на телеканалі "1+1", про що повідомили в інстаграмі проєкту.

Важливо! Разом із Superhumans Center команда "Танців з зірками" збирає кошти на прицільну евакуацію. Долучитися до збору можна за посиланням.

Участь у спецвипуску взяли ветеранка Руслана Данілкіна, стендап-комік Василь Байдак, ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, ведуча ТСН Наталя Островська, герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін, ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік, співачка KOLA, актор Павло Текучев, інфлюенсерка Даша Квіткова, телеведучий Григорій Решетник та акторка Наталка Денисенко.

До зіркового складу суддів долучитися Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, Катерина Кухар і MONATIK. Серед танцівників: Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Павло Сімакін, Анна Кареліна, Макс Леонов, Яна Цибульська, Віталій Загоруйко, Надін і Сергій Єфремов.

Що відомо про роман Денисенко і Савранського?