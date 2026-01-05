Возлюбленный Денисенко показал трогательное видео с актрисой и высказался об их отношениях

Модель и бизнесмен Юрий Савранский высказался об отношениях с Натальей Денисенко. Мужчина назвал 5 вещей, которые хочет сделать в 2026 году.

Савранский также поделился видео с любимой. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

Юрий Савранский рассказал, что в 2026 году хочет быть рядом с Натальей Денисенко "не только, когда все хорошо", не исчезать и ничего не откладывать на потом, а также держать слово даже тогда, когда кажется, что это мелочь, ведь, как утверждает бизнесмен, "доверие строится не из больших жестов, а из постоянства".

Находить время. Не "когда получится", а специально. Без телефона, без фона, без спешки. Несколько часов настоящего внимания весят больше, чем целый день рядом. Давать поддержку, а не контроль. Ее идеи, рост, выбор – это не угроза. Это часть женщины, которую ты выбрал,

– отметил Савранский.

В новом году избранник Денисенко хочет стать лучше, спокойнее, честнее и сильнее.

Потому что от твоего состояния зависит все, что между вами. Без громких обещаний. Без показухи,

– добавил он.

Кстати, Юрий отпраздновал Новый год в компании Наташи и ее сына от брака с Андреем Фединчиком, о чем стало известно из инстаграма Денисенко. Они провели время за городом.

Что известно об отношениях Савранского и Денисенко?