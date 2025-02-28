На фоне скандалов с домогательствами в вузах: публикация Юрия Винничука вызвала возмущение у украинцев

26 февраля вышла колонка писателя Юрия Винничука под названием "Была когда-то развратная эпоха", которая вызвала волну критики в социальных сетях и среди общественных деятелей.

В своем материале автор вспомнил о случаях, которые по сегодняшним стандартам трактуются как сексуальные домогательства и неприемлемое поведение, но, по его словам, в прошлом воспринимались как норма. В частности, он рассказал о том, что раньше с*кс "с пьяной, практически без сознания девушкой никто не считал изнасилованием". Эта колонка появилась на фоне скандала вокруг Иосифа Лося, преподавателя ЛНУ им. Ивана Франка, которого обвинили в домогательствах к студенткам факультета журналистики. Его Юрий Винничук в тексте также упомянул. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Збруч".

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В публикации Винничук описал проявления сексизма во время своего обучения в школе и на филологическом факультете. По словам писателя, такие случаи тогда не воспринимались как нечто недопустимое, а скорее как обыденность, которая вызывала смех.

Тот преподаватель физики – очень милый остроумный дяденька – мог подойти к ученице и гладить ее по спине, по шее, даже под шеей, при этом что-то напутствуя. Весь класс смеялся, девушка шарилась,

– вспоминал автор в своей колонке.

Он противопоставил прошлое современным реалиям: "Времена, когда такое целомудренное слово, как "дорогуша", может вызвать искреннее возмущение у некоторых журналисточек. Когда на реплику о том, что "ухаживания – это не преступление", ответ феминисток звучит: "Преступление!""".

Юрий Винничук в своей колонке вспомнил о скандале с преподавателем ЛНУ имени Ивана Франка.

Он ее (Екатерину Рудик – 24 Канал) завел в кабинет, гладил ей руку и плел какую-то чушь, поучая, как она должна жить. Ей было неприятно, но она этого ему не сказала и больше к нему в кабинет не заходила. Лосип Йось, как мы его называли, проделывал это со многими другими студентками. Иногда неудачно, как в этом случае, а порой вполне удачно,

– написал он, описывая инцидент.

Комментируя ситуацию с бывшей студенткой Иосифа Лося, писатель заметил: "Упомянутая бывшая студентка, которую пытался соблазнить Лосип, писала, что ей неприятно было, что он к ней прикасается, гладит по руке. Верю, мне тоже было бы неприятно, если бы меня попыталась погладить какая-то тётя. Но в моей юности все это было обыденным делом".

Также он рассказал о собственных наблюдениях из прошлого: "Нет, меня никто не гладил, но учителя не раз обнимали учениц, хлопали их по ягодицам, щипали".

Автор также утверждал, что существуют случаи, когда студентки якобы сами проявляют инициативу в отношениях с преподавателями и добавил: "сколько юных поэтесс стартануло с кроватей и кабинетов членов Союза писателей! Их сотни."

Писатель подчеркнул, что не считает такое поведение правильным и попытался объяснить мотивы написания такого контроверсионного текста: "Я сравниваю эти эпохи не для того, чтобы показать, как когда-то было все просто и примитивно, потому что знаю, что найдутся такие, что читают не головой, а другими частями тела, и перекрутят, будто я считаю все это вполне нормальным. Нет, не считаю. Но почему-то раньше об этом никто не задумывался. Все было в порядке вещей".

Несмотря на такое предостережение, публикация вызвала острую критику среди общественных деятелей и других пользователей. Эксперт по стратегическим коммуникациям Ярема Дух отметил: "Автор "рефлексии" подчеркивает, что "вы же не подумайте, что мне нравится как было раньше", но весь текст кричит, что таки нравится".



Ярема Дух отреагировал на текст Юрия Винничука / Скриншот с фейсбука

Бывшая заместитель министра культуры, молодежи и спорта, народный депутат Украины восьмого созыва Ирина Подоляк резко раскритиковала материал в своем посте в фейсбуке: "Может ли успешный беллетрист иметь гнилое нутро, ноль эмпатии и быть ограниченным умственно? Конечно. Потому что "широким слоям трудового народа" плевать на ценности, на мораль, на то, что общества развиваются, а не сидят головой и ср*кой в старых временах."



Ирина Подоляк прокомментировала текст Юрия Винничука / Скриншот с фейсбука

Режиссер Ирина Цилык также выразила свое отношение к публикации, назвав текст Винничука "крайне отвратительным и аморальным".



Ирина Цилык прокомментировала текст Юрия Винничука / Скриншот с фейсбука

Что известно о ситуации с преподавателем ЛНУ

По делу Иосифа Лося, который отрицает все обвинения в свою сторону, полиция Львовской области начала официальную проверку информации о возможных домогательствах к студенткам. Администрация университета уже отстранила преподавателя от работы до выяснения обстоятельств – он не будет проводить лекции и практические занятия.