Экс-директор Kalush Orchestra прокомментировал отказ группы распространить сбор на дрон "Дзига"

Продюсер артистов музыкального лейбла ENKO и экс-директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый прокомментировал то, что группа отказалась распространить сбор на дрон "Дзига". Тогда представители коллектива объяснили, что они не репостят сборы на оружие.

В интервью OBOZ.UA Кучерявый рассказал, что у Kalush Orchestra "150 менеджеров" и согласовывают они не все сборы, ведь их много, пишет Show 24. По его словам, на распространение всех собраний понадобилось бы все время.

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А, к сожалению, еще наше общество такое, что не хочет сборы видеть. Например, я запускаю сбор, то пять тысяч просмотров, выбрасываю какой-то контент, то уже двадцать пять тысяч! Думаю, это к их менеджменту надо обращаться, потому что когда я там работал, то мы покупали беспилотники,

– отметил Николай Кучерявый.

Ему кажется, что фронтмен группы Олег Псюк много собственных средств донатит на Вооруженные Силы Украины, но никому об этом не рассказывает.

На самом деле он довольно специфический человек со специфическим характером, который воспринимает этот мир не так, как того хотят люди, но воспринимает его с чистым сердцем и любовью. Также давайте не забывать, сколько Kalush Orchestra собрал с Сергеем Притулой, продав свой кубок с победы на Евровидении-2022. Почему-то ни Джамала, ни Руслана его не продали,

– добавил бывший директор группы.

Для справки! Группа Kalush Orchestra продала кубок Евровидения за 900 тысяч долларов на благотворительном аукционе. Его выкупила криптовалютная биржа WhiteBIT, а деньги пошли на нужды украинской армии.

Что известно о скандале с группой Kalush Orchestra