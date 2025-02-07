В своем инстаграме музыканты опубликовали сообщение, в котором попросили прощения, пишет 24 Канал. Они добавили, что помогают Силам обороны Украины, в частности за последние три года аккумулировали более 80 миллионов гривен.

К слову Отказались поддержать сбор на дроны: победители Евровидения Kalush Orchestra попали в скандал

Во-первых, хотим принести свои извинения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Простите! Во-вторых, мы передавали и будем передавать очень много разной помощи для фондов и организаций, помогающих СОУ и гражданскому населению,

– говорится в заметке.

Группа Kalush Orchestra опровергла информацию, что не донатит на дроны, и вспомнила сотрудничество с "Фондом Сергея Притулы". С продажи панамы и кубка с Евровидения тогда удалось получить более 40 миллионов гривен на закупку БпЛА PD-2. Кроме того, музыканты прикрепили информацию о другой помощи от них.

Артисты отметили, что поддерживают "практически все направления помощи и СОУ, и гражданскому населению". В частности, закупку аптечек, турникетов, раций, старлинков, БпЛА, генераторов, зарядных станций и другого снаряжения. Также они поддерживают детей, пострадавших во время войны, протезирование и реабилитацию военных.

Это не только деньги со сборов и аукционов, но, конечно, и наши собственные средства. Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы,

– подчеркнула группа Kalush Orchestra.

Музыканты добавили, что пытаются "информационно высвечивать инициативы", с которыми к ним обращаются, но только тогда, когда они не противоречат их принципам.

У каждого из нас есть свои личные вероисповедания, но даже в них важно быть полезным для нашей страны, чем мы и займемся,

– отметили музыканты.

Что известно о скандале с Kalush Orchestra