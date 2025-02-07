В своем инстаграме музыканты опубликовали сообщение, в котором попросили прощения, пишет 24 Канал. Они добавили, что помогают Силам обороны Украины, в частности за последние три года аккумулировали более 80 миллионов гривен.
К слову Отказались поддержать сбор на дроны: победители Евровидения Kalush Orchestra попали в скандал
Во-первых, хотим принести свои извинения. Нам действительно жаль, что наши слова и коммуникация принесли столько негатива. Простите! Во-вторых, мы передавали и будем передавать очень много разной помощи для фондов и организаций, помогающих СОУ и гражданскому населению,
– говорится в заметке.
Группа Kalush Orchestra опровергла информацию, что не донатит на дроны, и вспомнила сотрудничество с "Фондом Сергея Притулы". С продажи панамы и кубка с Евровидения тогда удалось получить более 40 миллионов гривен на закупку БпЛА PD-2. Кроме того, музыканты прикрепили информацию о другой помощи от них.
Артисты отметили, что поддерживают "практически все направления помощи и СОУ, и гражданскому населению". В частности, закупку аптечек, турникетов, раций, старлинков, БпЛА, генераторов, зарядных станций и другого снаряжения. Также они поддерживают детей, пострадавших во время войны, протезирование и реабилитацию военных.
Это не только деньги со сборов и аукционов, но, конечно, и наши собственные средства. Мы хорошо понимаем, благодаря кому можем заниматься творчеством, благодаря кому еще стоят украинские города и села и благодаря кому мы до сих пор вообще живы,
– подчеркнула группа Kalush Orchestra.
Музыканты добавили, что пытаются "информационно высвечивать инициативы", с которыми к ним обращаются, но только тогда, когда они не противоречат их принципам.
У каждого из нас есть свои личные вероисповедания, но даже в них важно быть полезным для нашей страны, чем мы и займемся,
– отметили музыканты.
Что известно о скандале с Kalush Orchestra
- Алина Солнцева организовала сбор на дрон "Дзига". Она разыгрывает гитару группы Kalush с автографом, которая была куплена у коллектива на их концерте в Валенсии. Женщина обратилась к представителям Kalush Orchestra с просьбой поддержать сбор, на что получила отказ.
- В сообщении говорится о том, что группа не репостит сборы, "которые несут характер оружия". Раскритиковали Kalush Orchestra и Амил и Рамил Насировы из Курган & Agregat.