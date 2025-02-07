У своєму інстаграмі музиканти опублікували допис, у якому попросили вибачення, пише 24 Канал. Вони додали, що допомагають Силам оборони України, зокрема за останні три роки акумулювали понад 80 мільйонів гривень.

До слова Відмовились підтримати збір на дрони: переможці Євробачення Kalush Orchestra потрапили в скандал

По-перше, хочемо принести свої вибачення. Нам справді шкода, що наші слова і комунікація принесли стільки негативу. Вибачте! По-друге, ми передавали та будемо передавати дуже багато різної допомоги для фондів і організацій, що допомагають СОУ і цивільному населенню,

– йдеться у дописі.

Гурт Kalush Orchestra спростував інформацію, що не донатить на дрони, та пригадав співпрацю з "Фондом Сергія Притули". З продажу панами та кубку з Євробачення тоді вдалося отримати понад 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА PD-2. Крім того, музиканти прикріпили інформацію про іншу допомогу від них.

Артисти зазначили, що підтримують "практично усі напрямки допомоги й СОУ, й цивільному населенню". Зокрема, закупівлю аптечок, турнікетів, рацій, старлінків, БпЛА, генераторів, зарядних станцій та іншого спорядження. Також вони підтримують дітей, які постраждали під час війни, протезування та реабілітацію військових.

Це не лише гроші зі зборів і аукціонів, але, звісно, і наші власні кошти. Ми добре розуміємо, завдяки кому можемо займатися творчістю, завдяки кому ще стоять українські міста та села і завдяки кому ми ще досі взагалі живі,

– підкреслив гурт Kalush Orchestra.

Музиканти додали, що намагаються "інформаційно висвічувати ініціативи", з якими до них звертаються, але лише тоді, коли вони не суперечать їхнім принципам.

В кожного з нас є свої особисті віросповідання, але навіть в них важливо бути корисним для нашої країни, чим ми й займемось,

– зазначили музиканти.

Що відомо про скандал з Kalush Orchestra