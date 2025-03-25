В інтерв'ю OBOZ.UA Кучерявий розповів, що у Kalush Orchestra "150 менеджерів" та погоджують вони не всі збори, адже їх багато, пише Show 24. За його словами, на поширення всіх зборів знадобився б весь час.

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А, на жаль, ще наше суспільство таке, що не хоче збори бачити. Наприклад, я запускаю збір, то п'ять тисяч переглядів, викидаю якийсь контент, то вже двадцять п'ять тисяч! Думаю, це до їхнього менеджменту треба звертатися, бо коли я там працював, то ми купували безпілотники,

– зазначив Микола Кучерявий.

Йому здається, що фронтмен гурту Олег Псюк багато власних коштів донатить на Збройні Сили України, але нікому про це не розповідає.

Насправді він досить специфічний чоловік зі специфічним характером, який сприймає цей світ не так, як того хочуть люди, але сприймає його з чистим серцем і любов'ю. Також давайте не забувати, скільки Kalush Orchestra зібрав з Сергієм Притулою, продавши свій кубок з перемоги на Євробаченні-2022. Чомусь ні Джамала, ні Руслана його не продали,

– додав колишній директор гурту.

Для довідки! Гурт Kalush Orchestra продав кубок Євробачення за 900 тисяч доларів на благодійному аукціоні. Його викупила криптовалютна біржа WhiteBIT, а гроші пішли на потреби української армії.

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