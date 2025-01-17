Неописуемая боль и невосполнимая потеря, – певица Камалия рассказала о горе в семье

Украинская певица Камалия сообщила о горе в семье. Из жизни ушел ее дядя Николай Прядко.

Мужчина умер в 65-летнем возрасте. В своем инстаграме артистка посвятила сообщение покойному дяде, пишет 24 Канал.

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Ему было всего 65 лет – возраст, когда мудрость созрела, а сил еще полно. Для нашей семьи это неописуемая боль и невосполнимая потеря,

– сообщила Камалия.

Певица немного рассказала о жизни своего дяди. Николай Прядко учился в Полтавском высшем военном зенитно-ракетном училище и закончил его с отличием. Мужчина был победителем математических олимпиад, пел в школьном ансамбле и занимался легкой атлетикой.

Его жизненный путь пролегал через службу в Германии, Средней Азии и преподавательскую деятельность в военных академиях. Он дослужился до звания полковника и заслужил уважение коллег и студентов. Доброта и искренность дяди были безграничными,

– поделилась артистка.

Камалия добавила, что во время войны дядя помогал украинским защитникам и передавал урожай, который сам выращивал, Вооруженным Силам Украины. По словам певицы, господин Николай оставил за собой светлую память и стал примером настоящего человека. В комментариях люди выражают соболезнования артистке.

"Вечная тебе память, самый дорогой дядюшка. Ты всегда будешь с нами – в воспоминаниях, песнях и добрых делах. Покойся с миром", – написала певица.

Напомним, что в сентябре Камалия сообщила о смерти своего дяди и крестного отца. Владимир Прядко болел. Семья до последнего верила, что он преодолеет болезнь, но сердце мужчины не выдержало.