Блогер и певец TUMAZAR (настоящее имя – Назар Туманик) в инстаграм-сториз рассказал, что уже проголосовал за 10 финалиста Нацотбора-2025, передает 24 Канал. Он признался, что увидел среди участников многих своих друзей.

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TUMAZAR рассказал, что в то время, когда его знакомые пробуют свои силы в Национальном отборе на Евровидение, он взамен оставляет музыкальную карьеру. По словам артиста, на это есть несколько причин, и одна из них – деньги.

Друзья, я бы очень хотел вам рассказать и поделиться этим, но, к сожалению, некоторые вещи рассказывать нельзя. И на самом деле там причин очень-очень много, одна из которых – это деньги. Я человек, который обожает деньги и не любит их тратить,

– сказал TUMAZAR.

Певец впоследствии добавил, что получил много вопросов о завершении карьеры. Он заверил, что его решение не имеет ничего общего с отчаянием или депрессией. TUMAZAR поделился, что не боится пробовать что-то новое и оставлять сферу, когда ему что-то не удается. Поэтому завершение карьеры для него – просто смена работы.

TUMAZAR о завершении музыкальной карьеры: видео

Чем известен TUMAZAR