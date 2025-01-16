Блогер и певец TUMAZAR (настоящее имя – Назар Туманик) в инстаграм-сториз рассказал, что уже проголосовал за 10 финалиста Нацотбора-2025, передает 24 Канал. Он признался, что увидел среди участников многих своих друзей.
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TUMAZAR рассказал, что в то время, когда его знакомые пробуют свои силы в Национальном отборе на Евровидение, он взамен оставляет музыкальную карьеру. По словам артиста, на это есть несколько причин, и одна из них – деньги.
Друзья, я бы очень хотел вам рассказать и поделиться этим, но, к сожалению, некоторые вещи рассказывать нельзя. И на самом деле там причин очень-очень много, одна из которых – это деньги. Я человек, который обожает деньги и не любит их тратить,
– сказал TUMAZAR.
Певец впоследствии добавил, что получил много вопросов о завершении карьеры. Он заверил, что его решение не имеет ничего общего с отчаянием или депрессией. TUMAZAR поделился, что не боится пробовать что-то новое и оставлять сферу, когда ему что-то не удается. Поэтому завершение карьеры для него – просто смена работы.
TUMAZAR о завершении музыкальной карьеры: видео
Чем известен TUMAZAR
- TUMAZAR стал известным в сети как блогер и учитель английского языка. Впоследствии он начал заниматься творчеством и выпустил несколько треков.
- За время карьеры TUMAZAR сотрудничал с Кажанной, а с Монатиком он создал совместный трек на талант-шоу.