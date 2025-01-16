Блогер та співак TUMAZAR (справжнє ім'я – Назар Туманик) в інстаграм-сторіз розповів, що вже проголосував за 10 фіналіста Нацвідбору-2025, передає 24 Канал. Він зізнався, що побачив серед учасників багатьох своїх друзів.

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TUMAZAR розповів, що в той час, коли його знайомі пробують свої сили у Національному відборі на Євробачення, він натомість залишає музичну кар'єру. За словами артиста, на це є кілька причин, та одна з них – гроші.

Друзі, я б дуже хотів вам розповісти й поділитися цим, але, на жаль, деякі речі розповідати не можна. Та насправді там причин дуже-дуже багато, одна з яких – це гроші. Я людина, яка обожнює гроші й не любить їх витрачати,

– сказав TUMAZAR.

Співак згодом додав, що отримав багато запитань щодо завершення кар'єри. Він запевнив, що його рішення не має нічого спільного з розпачем чи депресією. TUMAZAR поділився, що не боїться пробувати щось нове та залишати сферу, коли йому щось не вдається. Тому завершення кар'єри для нього – просто зміна роботи.

TUMAZAR про завершення музичної кар'єри: відео

Чим відомий TUMAZAR