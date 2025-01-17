Чоловік помер у 65-річному віці. У своєму інстаграмі артистка присвятила допис покійному дядькові, пише 24 Канал.

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Йому було лише 65 років – вік, коли мудрість дозріла, а сил ще повно. Для нашої родини це невимовний біль і непоправна втрата,

– повідомила Камалія.

Співачка трохи розповіла про життя свого дядька. Микола Прядко навчався в Полтавському вищому військовому зенітно-ракетному училищі та закінчив його з відзнакою. Чоловік був переможцем математичних олімпіад, співав у шкільному ансамблі й займався легкою атлетикою.

Його життєвий шлях пролягав через службу в Німеччині, Середній Азії та викладацьку діяльність у військових академіях. Він дослужився до звання полковника та заслужив повагу колег і студентів. Доброта й щирість дядька були безмежними,

– поділилась артистка.

Камалія додала, що під час війни дядько допомагав українським захисникам і передавав врожай, який сам вирощував, Збройним Силам України. За словами співачки, пан Микола залишив за собою світлу пам'ять і став прикладом справжньої людини. У коментарях люди висловлюють співчуття артистці.

"Вічна тобі пам'ять, найдорожчий дядечку. Ти завжди будеш із нами – у спогадах, піснях і добрих справах. Спочивай із миром", – написала співачка.

Нагадаємо, що у вересні Камалія повідомила про смерть свого дядька та хрещеного батька. Володимир Прядко хворів. Родина до останнього вірила, що він подолає хворобу, але серце чоловіка не витримало.